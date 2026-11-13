NVIDIA के सबसे बड़े चीनी प्रतिद्वंद्वी Huawei से एलिस हुआंग का कनेक्शन, कंपनियों के जाल से कंप्यूटिंग पावर पहुंचाने का दावा

Alice Huang NVIDIA Row: Nvidia के CEO जेन्सेन हुआंग के इस्तीफे के बाद इस हाई-प्रोफाइल विवाद में एक और खुलासा हुआ है। CNBC की एक रिपोर्ट के अनुसार, संदिग्ध चीनी जासूस एलिस हुआंग का संबंध उन चीनी कंपनियों से है, जिन्होंने Nvidia की कंप्यूटिंग पावर को उसके सबसे बड़े चीनी प्रतिद्वंद्वी Huawei तक पहुंचाया। निजी खुफिया फर्म Tesari के दस्तावेजों का हवाला देते हुए रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह पूरा नेटवर्क कंपनियों और लेनदेन के एक जटिल जाल के जरिए चल रहा था। इसे खास तौर पर इसलिए तैयार किया गया था ताकि हुआवेई और एलिस हुआंग के बीच के संबंधों को छिपाया जा सके।