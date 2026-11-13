महिला आरक्षण और परिसीमन पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी, शीतकालीन सत्र से पहले हो सकता है फैसला

सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती संविधान संशोधन बिल पास करने के लिए जरूरी बहुमत हासिल करना है। ऐसे बिल को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हर सदन की कुल मेंबरशिप के बहुमत के साथ-साथ मौजूद और वोट देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पास होना चाहिए। इस तरह का बिल संसद की जॉइंट सिटिंग से पास नहीं किया जा सकता। अप्रैल में महिला आरक्षण कानून को समय से पहले लागू करने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पर्याप्त समर्थन नहीं मिलने के कारण गिर गया था। इसके बाद सरकार के लिए इस बार संख्याबल जुटाना अहम हो गया है।