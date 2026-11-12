Mumbai Crime: मेकअप आर्टिस्ट के घर मिला कोकीन का बड़ा जखीरा, 21.13 करोड़ रुपए की नशीली खेप जब्त, 2 गिरफ्तार

इसके बाद उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों से कुल 21.13 करोड़ रुपए कीमत की कोकीन जब्त की गई है। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों को कोकीन की सप्लाई कहां से मिल रही थी और इसे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था। इस कारोबार में शामिल अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है। बांगूरनगर पुलिस थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है।