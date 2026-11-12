Mumbai Crime: मेकअप आर्टिस्ट के घर मिला कोकीन का बड़ा जखीरा, 21.13 करोड़ रुपए की नशीली खेप जब्त, 2 गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। फोटो- पत्रिका
Maharashtra Drug Racket: मुंबई में पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक मेकअप आर्टिस्ट के घर से कोकीन का बड़ा जखीरा बरामद किया है। मालाड के मढ़ गांव स्थित उसके घर में छिपाकर रखी गई कोकीन की कीमत करोड़ों रुपए बताई गई है। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों के कब्जे से कुल 21.13 करोड़ रुपए कीमत का कोकीन जब्त किया गया है।
मुंबई के गोरेगांव इलाके में बांगूरनगर पुलिस ने यह कार्रवाई की। पुलिस ने उत्तर प्रदेश निवासी फूलचंद ईश्वरदयाल कश्यप (31) को लिंक रोड पर शिवम सोसायटी के पास संदिग्ध गतिविधियां करते हुए पकड़ा था। तलाशी के दौरान उसके पास से 6 ग्राम कोकीन और एक मोबाइल फोन मिला। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो मालाड के मढ़ गांव स्थित उसके घर की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा। घर में छिपाकर रखी गई 672 ग्राम कोकीन बरामद हुई।
पुलिस के अनुसार जब्त की गई कोकीन की कीमत करीब 3.36 करोड़ रुपए है। मोबाइल फोन और अन्य सामान सहित कुल 3 करोड़ 38 लाख 98 हजार 500 रुपए का सामान जब्त किया गया। जांच में सामने आया कि आरोपी जल्दी पैसा कमाने के लिए कोकीन बेचने का काम कर रहा था। फूलचंद मेकअप आर्टिस्ट है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर बोरीवली की अदालत में पेश किया, जहां से उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। मामले की आगे जांच के दौरान पुलिस को मुजाहिद अली की भूमिका का पता चला।
इसके बाद उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों से कुल 21.13 करोड़ रुपए कीमत की कोकीन जब्त की गई है। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों को कोकीन की सप्लाई कहां से मिल रही थी और इसे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था। इस कारोबार में शामिल अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है। बांगूरनगर पुलिस थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है।
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