महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े उलटफेर के संकेत, क्या एक होगी उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की शिवसेना?

Shiv Sena News: महाराष्ट्र की राजनीति में दोनों शिवसेना के फिर से एक होने की चर्चा तेज हो गई है। शिवसेना (शिंदे गुट) के सांसद ओमराजे निंबालकर ने कहा है कि दोनों गुट एक साथ आते हैं तो उनसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। वहीं, मंत्री भरत गोगावले ने भी इस संभावना से इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के दोनों गुटों के विलय की चर्चा के बीच अब शिवसेना के दोनों गुटों के एक होने को लेकर भी बयानबाजी शुरू हो गई है।