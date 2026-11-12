PM मोदी के उद्घाटन से पहले बेंगलुरु मेट्रो को बड़ी सौगात, 3 स्टेशनों के नाम बदले, जानिए अब किस नाम से होगी पहचान

इसी तरह, जेपी नगर चौथा चरण मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर 'एनएस पालया-जेपी नगर चौथा चरण' कर दिया जाएगा, क्योंकि 'एनएस पालया' उस इलाके के रेवेन्यू विलेज का नाम है। मौजूदा तवारेकेरे मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर 'एसजी पालया' (सड्डुगुंटेपाल्या) कर दिया जाएगा। आदेश में बताया गया है कि हालांकि तवारेकेरे भी एक रेवेन्यू विलेज का नाम है, लेकिन यह स्टेशन से कुछ दूरी पर स्थित है। एसजी पालया (जो ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी के एक वार्ड का नाम है) इस इलाके के लिए ज्‍यादा प्रचलित है, इसलिए इसके नाम को बदलने की सिफारिश की गई थी।