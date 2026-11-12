‘एक्ट ईस्ट’ की नई उड़ान: आसियान शिखर सम्मेलन के लिए मनीला रवाना होंगे पीएम मोदी

विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्व) रुद्रेंद्र टंडन ने कहा, भारत, आसियान (ASEAN) समूह के साथ कई स्तरों पर जुड़ा हुआ है, जिसमें सरकारों के प्रमुखों का सर्वोच्च स्तर भी शामिल है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा इसी जुड़ाव का हिस्सा है। इसके अलावा, विदेश मंत्रियों के स्तर पर, वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर और कुछ विशेष क्षेत्रों से जुड़े संवाद तंत्रों के माध्यम से भी बातचीत होती है। आज इस पूरे क्षेत्र के साथ हमारा व्यापार लगभग 122 अरब अमेरिकी डॉलर का है। इस तरह, यह क्षेत्र भारत के लिए एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार के रूप में उभरा है।