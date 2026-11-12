‘एक्ट ईस्ट’ की नई उड़ान: आसियान शिखर सम्मेलन के लिए मनीला रवाना होंगे पीएम मोदी

पीएम मोदी का 16 से 18 नवंबर तक फिलीपींस दौरा, Photo- ANI
PM Modi Philippines Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते फिलीपींस का दौरा करेंगे। वे वहां 23वें 'एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशंस' (ASEAN)-भारत शिखर सम्मेलन और ASEAN के नेतृत्व वाले 'ईस्ट एशिया समिट' (पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन) की 21वीं बैठक में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) रुद्रेंद्र टंडन ने गुरुवार को नई दिल्ली में एक विशेष मीडिया ब्रीफिंग के दौरान बताया कि यह दौरा 16 से 18 नवंबर तक होगा।
प्रधानमंत्री मोदी की फिलीपींस यात्रा के बारे में एक विशेष प्रेस ब्रीफिंग में, विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्व) रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि, आसियान के सभी 11 सदस्य देशों के साथ हमारे बहुत सक्रिय द्विपक्षीय संबंधों के अलावा, हम आसियान क्षेत्रीय मंच के साथ अपने जुड़ाव को अपनी 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' (Act East Policy) का एक अहम हिस्सा या आधार मानते हैं। मनीला में प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में राष्ट्रपति मार्कोस द्वारा शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले गणमान्य अतिथियों के लिए आयोजित रात्रिभोज में शामिल होना भी शामिल है।
अगले दिन, वे आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान, अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी। हमारे पास इन द्विपक्षीय बैठकों का पूरा विवरण नहीं है, क्योंकि इन्हें तय करने के लिए मनीला में मौजूद प्रतिनिधिमंडलों के बीच काफी समन्वय की आवश्यकता होती है, और अभी तक हमारे पास इन बैठकों का कोई पक्का कार्यक्रम नहीं है। इसके अलावा, भारतीय समुदाय की ओर से भी प्रधानमंत्री से मिलने की काफी मांग है, इसलिए हम उनके कार्यक्रम में इसे भी शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं।
विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्व) रुद्रेंद्र टंडन ने कहा, भारत, आसियान (ASEAN) समूह के साथ कई स्तरों पर जुड़ा हुआ है, जिसमें सरकारों के प्रमुखों का सर्वोच्च स्तर भी शामिल है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा इसी जुड़ाव का हिस्सा है। इसके अलावा, विदेश मंत्रियों के स्तर पर, वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर और कुछ विशेष क्षेत्रों से जुड़े संवाद तंत्रों के माध्यम से भी बातचीत होती है। आज इस पूरे क्षेत्र के साथ हमारा व्यापार लगभग 122 अरब अमेरिकी डॉलर का है। इस तरह, यह क्षेत्र भारत के लिए एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार के रूप में उभरा है।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय