12 नवंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

‘एक्ट ईस्ट’ की नई उड़ान: आसियान शिखर सम्मेलन के लिए मनीला रवाना होंगे पीएम मोदी

पीएम मोदी 16 से 18 नवंबर तक मनीला में 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और ईस्ट एशिया समिट में भाग लेंगे। जानें कार्यक्रम, द्विपक्षीय बैठकें और एक्ट ईस्ट पॉलिसी।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Anand Prakash Yadav

Updated: 12 Nov 2026, 5:41 PM IST

Modi on Congress

पीएम मोदी का 16 से 18 नवंबर तक फिलीपींस दौरा, Photo- ANI

PM Modi Philippines Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते फिलीपींस का दौरा करेंगे। वे वहां 23वें 'एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशंस' (ASEAN)-भारत शिखर सम्मेलन और ASEAN के नेतृत्व वाले 'ईस्ट एशिया समिट' (पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन) की 21वीं बैठक में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) रुद्रेंद्र टंडन ने गुरुवार को नई दिल्ली में एक विशेष मीडिया ब्रीफिंग के दौरान बताया कि यह दौरा 16 से 18 नवंबर तक होगा।

'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' अहम हिस्सा

प्रधानमंत्री मोदी की फिलीपींस यात्रा के बारे में एक विशेष प्रेस ब्रीफिंग में, विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्व) रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि, आसियान के सभी 11 सदस्य देशों के साथ हमारे बहुत सक्रिय द्विपक्षीय संबंधों के अलावा, हम आसियान क्षेत्रीय मंच के साथ अपने जुड़ाव को अपनी 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' (Act East Policy) का एक अहम हिस्सा या आधार मानते हैं। मनीला में प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में राष्ट्रपति मार्कोस द्वारा शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले गणमान्य अतिथियों के लिए आयोजित रात्रिभोज में शामिल होना भी शामिल है।

PM मोदी के उद्घाटन से पहले बेंगलुरु मेट्रो को बड़ी सौगात, 3 स्टेशनों के नाम बदले, जानिए अब किस नाम से होगी पहचान

ये भी पढ़ें
Bengaluru Metro

अगले दिन, वे आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान, अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी। हमारे पास इन द्विपक्षीय बैठकों का पूरा विवरण नहीं है, क्योंकि इन्हें तय करने के लिए मनीला में मौजूद प्रतिनिधिमंडलों के बीच काफी समन्वय की आवश्यकता होती है, और अभी तक हमारे पास इन बैठकों का कोई पक्का कार्यक्रम नहीं है। इसके अलावा, भारतीय समुदाय की ओर से भी प्रधानमंत्री से मिलने की काफी मांग है, इसलिए हम उनके कार्यक्रम में इसे भी शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं।

भारत प्रमुख व्यापारिक साझेदार की रूप में उभरा

विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्व) रुद्रेंद्र टंडन ने कहा, भारत, आसियान (ASEAN) समूह के साथ कई स्तरों पर जुड़ा हुआ है, जिसमें सरकारों के प्रमुखों का सर्वोच्च स्तर भी शामिल है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा इसी जुड़ाव का हिस्सा है। इसके अलावा, विदेश मंत्रियों के स्तर पर, वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर और कुछ विशेष क्षेत्रों से जुड़े संवाद तंत्रों के माध्यम से भी बातचीत होती है। आज इस पूरे क्षेत्र के साथ हमारा व्यापार लगभग 122 अरब अमेरिकी डॉलर का है। इस तरह, यह क्षेत्र भारत के लिए एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार के रूप में उभरा है।

मुंबई में फिर बम की धमकी: अमिताभ बच्चन का बंगला, मेयर ऑफिस और एयरपोर्ट निशाने पर, पुलिस अलर्ट

ये भी पढ़ें
Amitabh Bachchan Post On Media
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.