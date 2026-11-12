मदुरै में नए तनिष्क शोरूम में बड़ी चोरी, 30 किलो सोने के गहने गायब; 15 दिन पहले हुआ था उद्घाटन

Tanishq Showroom Robbery: तमिलनाडु के मदुरै में बाइपास रोड पर हाल ही खुले तनिष्क शोरूम से करीब 30 किलो सोने के आभूषण चोरी हो गए। यह घटना गुरुवार सुबह तब सामने आई जब कर्मचारी शोरूम खोलने पहुंचे। शोरूम का उद्घाटन महज 15 दिन पहले ही हुआ था। पुलिस ने बताया कि चोरी की वारदात के बाद शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई, जिसमें एक व्यक्ति चेहरे पर मास्क और हाथों में दस्ताने पहने हुए, काले रंग का बैग तथा ट्रॉली बैग लेकर इलाके में घूमता नजर आया। पुलिस को संदेह है कि चोरी की वारदात इसी व्यक्ति ने की है, हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है।