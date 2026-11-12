अब सिफारिश से नहीं मिलेगी विधानसभा की टिकट, पंजाब चुनावों में टिकट वितरण को लेकर सचिन पायलट ने किया ऐलान

Punjab Elections 2027: पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इसी बीच प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने ‘युवा कल्याण यात्रा’ में टिकट वितरण को लेकर भी अहम ऐलान किया है। यात्रा को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि अब किसी को भी सिफारिश के आधार पर टिकट नहीं मिलेगा। टिकट वितरण की प्रक्रिया आम सहमति से तय होगी। इसमें सबसे पहले प्राथमिकता उन लोगों को मिलेगी जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं और इसके हकदार हैं।