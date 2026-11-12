यूपी में ओवैसी और चंद्रशेखर ने किया गठबंधन, 403 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव; नाम रखा ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’

UP में असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने किया गठबंधन का ऐलान (PC: IANS)
Asaduddin Owaisi Chandrashekhar Azad Press Conference: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले प्रदेश की सियासत में नया गठबंधन सामने आया है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने हाथ मिला लिया है। दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस-कॉन्फ्रेंस कर अपने गठबंधन का ऐलान किया। इसका नाम सामाजिक परिवर्तन मोर्चा रखा गया है। गठबंधन की घोषणा के साथ ही चंद्रशेखर आजाद ने इसे तीसरा मोर्चा कहने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि, यह तीसरा नहीं, बल्कि पहला मजबूत मोर्चा होगा। दोनों दलों की इस साझेदारी को यूपी चुनाव से पहले एक नए राजनीतिक समीकरण के तौर पर देखा जा रहा है।
नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने AIMIM के साथ गठबंधन का ऐलान करते हुए कहा कि, इस गठबंधन का नाम 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' रखा गया है। उन्होंने बताया कि फिलहाल इस मोर्चे में दो प्रमुख दल शामिल हैं। इनमें आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) और ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) शामिल हैं। चंद्रशेखर ने कहा कि, "यह तीसरा मोर्चा नहीं बल्कि, पहला मजबूत मोर्चा होगा। बड़े अलायन्स में शामिल होने की कोशिश की लेकिन हमें कमजोर समझा गया। अब अपमान बर्दाश्त नहीं। भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस और सपा से भी अनुरोध करुंगा की वो इस मोर्चे में शामिल हो।"
चंद्रशेखर ने संयुक्त मंच पर मौजूद नेताओं का परिचय देते हुए AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, रामेश्वर पवन, डॉक्टर मसूद, आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़, AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत और यशवंत मौर्य का नाम लिया। उन्होंने कहा कि दोनों दलों के वरिष्ठ नेता इस नए राजनीतिक मोर्चे का हिस्सा हैं।
ओवैसी ने मुस्लिम समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर कहा कि, अब्दुल को बराबर का दर्जा मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब तक उनके समुदाय और पिछड़े वर्गों के लोगों को सिर्फ वोटर के रूप में इस्तेमाल किया गया है। हमारी कोशिश होगी की इस मोर्चे को मजबूत करें। इसके साथ ही उन्होंने यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया।
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गठबंधन को लेकर कहा कि आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) और AIMIM मिलकर सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाएंगे। चंद्रशेखर आजाद ने अपने शुरुआती संबोधन में मोर्चे की प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी हैं। उन्होंने गठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे का भी ऐलान किया। ओवैसी के मुताबिक, सामाजिक परिवर्तन मोर्चा की ओर से चंद्रशेखर आजाद मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। ओवैसी ने कहा कि, उन्हें भरोसा है कि यह गठबंधन उत्तर प्रदेश में एक मजबूत राजनीतिक विकल्प बनेगा और भाजपा को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए काम करेगा। ओवैसी ने कहा कि जिन समाजों से वह और चंद्रशेखर आजाद आते हैं, पिछड़े और दबे-कुचले वर्गों के लोगों को अब तक केवल वोटर के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। इसमें किसी एक जाति के नहीं, बल्कि अलग-अलग जातियों के वंचित लोग शामिल हैं।
चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आज गरीबों की बस्ती में जाने पर वहां के मकान, गलियां और सड़कें देखकर ही एहसास हो जाता है कि वहां कौन लोग रहते हैं? जिन माता-पिता ने सिस्टम से लड़कर और कर्ज लेकर अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया आज वही युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। दूसरी ओर लोगों को महंगी बिजली और टैक्स का बोझ उठाना पड़ रहा है। उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कोई युवा अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाता है तो उसे सरकार की लाठियां और मुकदमे झेलने पड़ते हैं। अब सरकार ने ऐसा कानून बना दिया है कि सरकार के खिलाफ लड़ने वाले को न तो नौकरी मिलेगी और न ही उसका सर्टिफिकेट बनेगा। आजाद ने दर्द बयां करते हुए कहा कि सच तो यह है कि, "हमें न जीते जी न्याय मिलता है और न ही मरने के बाद। हम बहुत लंबे समय से यह अपमान का घूंट पी रहे हैं।"
चंद्रशेखर आजाद ने भाजपा सरकार और विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों ने बड़े-बड़े वादे किए थे कि, हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटा देंगे। हमने लंबे समय तक इंतजार किया। 2014, 2017, 2019, 2022 और 2024 के चुनाव देखे लेकिन भारतीय जनता पार्टी हटी नहीं बल्कि और भी ज्यादा ताकतवर होती चली गई। चंद्रशेखर आजाद ने दावा किया कि सामाजिक परिवर्तन मोर्चा 2027 के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन करेगा।
चंद्रशेखर ने घोषणा की कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर लखनऊ के माता रमाबाई मैदान में 'बहुजन समाज महासम्मेलन महारैली' आयोजित की जाएगी। उन्होंने मंच से असदुद्दीन ओवैसी को 'असद भाई' कहकर इस महारैली में शामिल होने का निमंत्रण दिया। उन्होंने बताया कि रैली के बाद गठबंधन अपना मेनिफेस्टो जारी करेगा।
असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए SIR के आंकड़ों को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि 10 अप्रैल को फाइनल SIR सूची जारी होने के बाद मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ 27 लाख बहुसंख्यक समुदाय के लोगों के नाम कटने का आंकड़ा कहां से निकाला। ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि शायद मुख्यमंत्री के पास गणित में PhD है। उन्होंने मांग की कि सरकार देशवार सूची जारी करे और बताए कि हटाए गए नामों में कितने लोग बांग्लादेशी, पाकिस्तानी या गैर-भारतीय नागरिक थे। ओवैसी ने कहा, "बीजेपी के लोगों से मैं पूछना चाह रहा हूं कि कल जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में हमारे दो स्पेशल पुलिस अधिकारियों (SPOs) की आतंकवादियों ने हत्या कर दी। उसके बारे में बोलिए, वहां क्या हो रहा है? हम इस घटना की निंदा भी करते हैं।"
सपा प्रमुख अखिलेश यादव के अयोध्या जाने के सवाल पर ओवैसी ने शायराना अंदाज में निशाना साधा। उन्होंने अमीर मीनाई का शेर पढ़ते हुए कहा कि, "सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता, निकलता आ रहा है तेरा चेहरा आहिस्ता आहिस्ता।"
ओवैसी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि, क्या कभी उनकी गाड़ी पर गोली चली या उनके शरीर में गोली लगी? उन्होंने चंद्रशेखर आजाद का जिक्र करते हुए कहा कि, "गोली लगने का दर्द आज भी उनके भाई की कमर में रहता है। ओवैसी ने आगे कहा कि जो लोग कांच के महलों में रहते हैं, उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए।"
भाजपा सरकार की ओर से कुछ नेताओं को सुरक्षा दिए जाने संबंधी अखिलेश यादव के बयान पर भी ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर कल उनकी सुरक्षा हटा भी दी जाए, तो इससे उनकी बेबाकी और अपने मकसद के प्रति उनका भरोसा कम नहीं होगा। इसके बाद उन्होंने अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा कि, वह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इंशाल्लाह पूर्व मुख्यमंत्री ही रहेंगे।
चंद्रशेखर ने प्रदेश सरकार पर बहुजन समाज के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में फर्जी एनकाउंटर हुए, बुलडोजर कार्रवाई में मस्जिदें तोड़ी गईं और 25 हजार से अधिक स्कूल बंद किए गए। उन्होंने 4 मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण पर रोक लगने का भी आरोप लगाया। चंद्रशेखर ने कहा कि बहुजन महापुरुषों की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि बहुजन समाज के सम्मान और अधिकारों पर हमला करने वालों को जवाब दिया जाएगा। किसानों का मुद्दा उठाते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि, सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन गन्ना किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा। उन्होंने चीनी की कीमत 60 रुपये प्रति किलो से अधिक होने का जिक्र करते हुए कहा कि इसके बावजूद गन्ने का मूल्य 600 रुपये प्रति क्विंटल तक नहीं पहुंचा है।
चंद्रशेखर ने प्रदेश में दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों के खिलाफ अत्याचार की कई घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने करछना में युवाओं के साथ कथित दुर्व्यवहार, काकोरी में पासी समाज के बुजुर्ग के साथ अमानवीय व्यवहार और मेरठ में सोनू कश्यप को जिंदा जलाए जाने का मामला उठाया। इसके अलावा उन्होंने कपसाड़, रायबरेली के मेवालाल पासी, अयोध्या के रामलखन मौर्य, प्रतापगढ़ के सौरव विश्वकर्मा, विनोद साहनी, बिजनौर के बढ़ापुर में कश्यप समाज के युवाओं, फिरोजाबाद की निशा कठेरिया और लखनऊ के रमाशंकर वाल्मीकि की हत्या का भी जिक्र किया। चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि, खुद को PDA का हितैषी बताने वाले विपक्षी नेताओं ने इन घटनाओं पर आवाज नहीं उठाई।
चंद्रशेखर ने कहा कि पिछले साढ़े नौ साल में बहुजन समाज खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाया। उन्होंने शब्बीरपुर हिंसा, खुद पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लगाए जाने और 2 अप्रैल के आंदोलन से जुड़े मुकदमों का जिक्र किया। इसके साथ ही हाथरस कांड, प्रयागराज के गोहरी हत्याकांड, गोरखपुर में अनीश कनौजिया और कासगंज में अल्ताफ की हिरासत में मौत के मामलों को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 2014 से 2024 तक भाजपा को सत्ता से हटाने के वादे किए गए, लेकिन चुनाव दर चुनाव भाजपा की ताकत बढ़ती गई। बहुजन समाज को अब भी न्याय और सुरक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। चंद्रशेखर ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन मोर्चा इन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरेगा।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश