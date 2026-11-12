यूपी में ओवैसी और चंद्रशेखर ने किया गठबंधन, 403 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव; नाम रखा ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’

चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आज गरीबों की बस्ती में जाने पर वहां के मकान, गलियां और सड़कें देखकर ही एहसास हो जाता है कि वहां कौन लोग रहते हैं? जिन माता-पिता ने सिस्टम से लड़कर और कर्ज लेकर अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया आज वही युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। दूसरी ओर लोगों को महंगी बिजली और टैक्स का बोझ उठाना पड़ रहा है। उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कोई युवा अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाता है तो उसे सरकार की लाठियां और मुकदमे झेलने पड़ते हैं। अब सरकार ने ऐसा कानून बना दिया है कि सरकार के खिलाफ लड़ने वाले को न तो नौकरी मिलेगी और न ही उसका सर्टिफिकेट बनेगा। आजाद ने दर्द बयां करते हुए कहा कि सच तो यह है कि, "हमें न जीते जी न्याय मिलता है और न ही मरने के बाद। हम बहुत लंबे समय से यह अपमान का घूंट पी रहे हैं।"