‘सबको गठबंधन बनाने की आजादी’, ओवैसी और चंद्रशेखर के साथ आने पर इमरान मसूद ने दी प्रतिक्रिया, बोले- हम अपने हिसाब से आगे बढ़ेंगे

Imran Masood Statement: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष एवं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन की चर्चा ने प्रदेश में सियासी हलचल बढ़ा दी है। इस गठबंधन की चर्चाओं के बीच अब सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि, लोकतंत्र में हर किसी को गठबंधन बनाने का अधिकार है। ओवैसी और चंद्रशेखर जो चाहें कर सकते हैं और कांग्रेस अपना रास्ता खुद तय करेगी। इमरान मसूद ने कहा कि राजनीति में अभी इस तरह की बातों से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है।