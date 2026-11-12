‘सबको गठबंधन बनाने की आजादी’, ओवैसी और चंद्रशेखर के साथ आने पर इमरान मसूद ने दी प्रतिक्रिया, बोले- हम अपने हिसाब से आगे बढ़ेंगे

यूपी में ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन पर इमरान मसूद ने दी प्रतिक्रिया (PC: IANS)
Imran Masood Statement: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष एवं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन की चर्चा ने प्रदेश में सियासी हलचल बढ़ा दी है। इस गठबंधन की चर्चाओं के बीच अब सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि, लोकतंत्र में हर किसी को गठबंधन बनाने का अधिकार है। ओवैसी और चंद्रशेखर जो चाहें कर सकते हैं और कांग्रेस अपना रास्ता खुद तय करेगी। इमरान मसूद ने कहा कि राजनीति में अभी इस तरह की बातों से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है।
दरअसल, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए साथ आने की पूरी तैयारी में हैं। माना जा रहा है कि दोनों नेता 12 नवंबर को लखनऊ में संयुक्त प्रेस-कॉन्फ्रेंस के जरिए नए गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं। दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर भी बातचीत चल रही है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक दोनों पार्टियां प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से करीब 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। हालांकि, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी इसका गणित सामने आना अभी बाकी है।
इस नए गठबंधन की सियासी गतिविधियों का मुख्य केंद्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश को माना जा रहा है। यहां मुस्लिम और दलित मतदाताओं की काफी अच्छी खासी संख्या है और दोनों दल इन्हीं वर्गों को साथ लाकर अपना राजनीतिक आधार बढ़ाना चाहते हैं। चर्चा है कि पश्चिमी यूपी की करीब 70 सीटों पर इस गठबंधन की सीधी नजर है। दोनों दलों का साथ आना समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लिए भी एक नई राजनीतिक चुनौती बन सकता है।
समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव PDA (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) समीकरण के जरिए लगातार अपना जनाधार बढ़ाने में जुटे हैं। ऐसे में ओवैसी और चंद्रशेखर का साथ आना इस समीकरण के लिए एक नई चुनौती माना जा रहा है। AIMIM की नजर मुस्लिम बहुल सीटों पर है जहां सपा का अच्छा प्रभाव है और चंद्रशेखर आजाद दलित राजनीति में अपनी जगह मजबूत कर रहे हैं।
गठबंधन की इन चर्चाओं के बीच असदुद्दीन ओवैसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी सक्रियता भी लगातार बढ़ा रहे हैं। वह 14 नवंबर को मेरठ के नौचंदी मैदान में एक बड़ी जनसभा करने वाले हैं। इसे यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी के तहत AIMIM की एक बहुत अहम राजनीतिक रणनीति माना जा रहा है।
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