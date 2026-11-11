‘भगवान सबके हैं’, अयोध्या के बाद केदारेश्वर, मथुरा और वृंदावन भी जाएंगे अखिलेश यादव; राम मंदिर दौरे से पहले BJP के सवालों पर लगाया विराम

बुधवार को प्रेस-कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी पहले भी धार्मिक स्थलों पर जाती रही है और आगे भी जाती रहेगी। अखिलेश ने PDA का नया अर्थ समझाते हुए कहा कि, पहले दर्शन फिर आशीर्वाद। सपा प्रमुख ने सवाल किया कि भाजपा को उनके PDA से इतनी परेशानी आखिर क्यों हो रही है? उन्होंने कहा कि उनके परिवार को शिव और राम गोपाल का आशीर्वाद पहले से ही प्राप्त है ऐसे में भाजपा को उनके मंदिर जाने पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।