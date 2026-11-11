‘मेरी बात को गलत तरीके से पेश किया गया’, दीपावली और प्रदूषण वाले बयान पर इमरान मसूद ने दी सफाई

दरअसल, दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण को लेकर चल रही चर्चा के बीच इमरान मसूद का एक बयान विवादों में आ गया था। उन्होंने कहा था कि, "दीपावली हो या प्रदूषण यह मानव जनित समस्या है और लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा। प्रदूषण से निपटने के लिए केवल सरकार पर निर्भर नहीं रहा जा सकता।" उनके इस बयान के बाद भाजपा ने कांग्रेस सांसद पर निशाना साधते हुए इसे हिंदू विरोधी और सनातन विरोधी मानसिकता से जोड़ दिया था। भाजपा के साथ-साथ व्यापारी संगठन ने भी राहुल गांधी को पत्र लिखकर इस बयान पर कांग्रेस का रुख साफ करने और मसूद से माफी मांगने की मांग की थी।