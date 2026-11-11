UP Politics: नोटबंदी के 10 साल पूरे, अखिलेश यादव ने BJP को घेरा, वोटर लिस्ट पर उठाए सवाल

अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मतदाता सूची को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अगर 1 करोड़ 27 लाख वोट कटने की आशंका है तो चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए समाजवादी पार्टी के सुझावों पर अमल किया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की कि वोटर लिस्ट को आधार से जोड़ा जाए और मतदाताओं को मेटल कार्ड दिए जाएं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब हर ग्राम सभा में बायोमेट्रिक मशीन उपलब्ध है तो मतदाताओं की पहचान बायोमेट्रिक तरीके से क्यों नहीं की जा सकती? उनके मुताबिक, इससे फर्जी मतदान और मतदाता सूची से जुड़ी गड़बड़ियों को रोकने में मदद मिल सकती है।