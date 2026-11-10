‘उत्तर प्रदेश में 1.27 करोड़ हिंदू वोटरों के नाम गायब’, CM योगी के दावे पर कांग्रेस का पलटवार; अजय राय बोले- जांच होनी चाहिए

यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय राय, (फाइल फोटो-ANI)
Ajay RaiReply CM Yogi SIR Statement: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावे को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। सीएम योगी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि, "प्रदेश की वोटर लिस्ट से 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब हुए हैं। इसके साथ ही ने सूची से नाम कटने को लेकर कई अहम आंकड़े भी पेश किए।" अब इस मामले पर कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा है कि, केंद्र और प्रदेश दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह बताना चाहिए कि हिंदू मतदाताओं के नाम आखिर किस वजह से काटे गए और इसके लिए जिम्मेदार कौन है?
अजय राय ने कहा कि SIR की प्रक्रिया बीजेपी सरकार के दौरान ही हो रही है। अगर सीएम योगी खुद यह कह रहे हैं कि, इतनी बड़ी संख्या में हिंदू मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से गायब हैं तो उन्हें इसकी वजह भी बतानी चाहिए। यह कोई मामूली मामला नहीं है बल्कि इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को केवल आंकड़े बताने के बजाय यह स्पष्ट करना चाहिए कि नाम हटने के पीछे आखिर क्या कारण रहे हैं? उन्होंने पूछा कि किन परिस्थितियों में ये नाम हटे और क्या इसके लिए किसी स्तर पर कोई बड़ी लापरवाही हुई है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में SIR के बाद तैयार मतदाता सूची को लेकर दावा किया था कि उत्तर प्रदेश में करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम निर्वाचन आयोग की वोटर लिस्ट में नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि इन मतदाताओं के नाम पंचायत चुनाव वाली मतदाता सूची में तो दर्ज हैं लेकिन विधानसभा मतदाता सूची में नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा करीब 55 लाख ऐसे हिंदू मतदाता हैं जो सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं लेकिन उनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं हैं।
योगी आदित्यनाथ के इस दावे पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी गंभीर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने पूछा था कि, मुख्यमंत्री को कैसे पता चला कि 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। क्या निर्वाचन आयोग ने धर्म के आधार पर यह आंकड़ा मुख्यमंत्री या उनके कार्यालय को उपलब्ध कराया था। अखिलेश ने आरोप लगाया था कि निर्वाचन आयोग का आंकड़ा सार्वजनिक होने से पहले ही मुख्यमंत्री के पास पहुंचना कई बड़े सवाल खड़े करता है।
निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में SIR शुरू होने से पहले 27 अक्टूबर, 2025 को करीब 15.44 करोड़ मतदाता दर्ज थे। 6 जनवरी, 2026 को जारी प्रारूप मतदाता सूची में यह संख्या घटकर करीब 12.55 करोड़ रह गई। इसके बाद दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया पूरी होने पर 10 अप्रैल, 2026 को जारी अंतिम सूची में मतदाताओं की संख्या बढ़कर करीब 13.39 करोड़ हो गई। यानी प्रारूप सूची के मुकाबले अंतिम सूची में 84.28 लाख मतदाता बढ़े, लेकिन SIR से पहले की संख्या की तुलना में अंतिम सूची में करीब 2.05 करोड़ मतदाता कम रहे।हालांकि, ये आंकड़े कुल मतदाताओं की संख्या में हुए बदलाव को बताते हैं। इनसे यह साबित नहीं होता कि हटाए गए नामों में 1.27 करोड़ हिंदू मतदाता ही थे।
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