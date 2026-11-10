10 नवंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

‘उत्तर प्रदेश में 1.27 करोड़ हिंदू वोटरों के नाम गायब’, CM योगी के दावे पर कांग्रेस का पलटवार; अजय राय बोले- जांच होनी चाहिए

Ajay Rai Statement: उत्तर प्रदेश में 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब होने के सीएम योगी आदित्यनाथ के दावे पर कांग्रेस नेता अजय राय ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने नाम कटने की वजह बताने के साथ ही पूरे मामले की जांच कराने की मांग की।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

लखनऊ

image

Mohsina Bano

Updated: 10 Nov 2026, 5:54 PM IST

Varanasi latest news

यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय राय, (फाइल फोटो-ANI)

Ajay RaiReply CM Yogi SIR Statement: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावे को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। सीएम योगी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि, "प्रदेश की वोटर लिस्ट से 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब हुए हैं। इसके साथ ही ने सूची से नाम कटने को लेकर कई अहम आंकड़े भी पेश किए।" अब इस मामले पर कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा है कि, केंद्र और प्रदेश दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह बताना चाहिए कि हिंदू मतदाताओं के नाम आखिर किस वजह से काटे गए और इसके लिए जिम्मेदार कौन है?

'केवल आंकड़े न बताएं, बल्कि जांच कराएं'

अजय राय ने कहा कि SIR की प्रक्रिया बीजेपी सरकार के दौरान ही हो रही है। अगर सीएम योगी खुद यह कह रहे हैं कि, इतनी बड़ी संख्या में हिंदू मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से गायब हैं तो उन्हें इसकी वजह भी बतानी चाहिए। यह कोई मामूली मामला नहीं है बल्कि इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को केवल आंकड़े बताने के बजाय यह स्पष्ट करना चाहिए कि नाम हटने के पीछे आखिर क्या कारण रहे हैं? उन्होंने पूछा कि किन परिस्थितियों में ये नाम हटे और क्या इसके लिए किसी स्तर पर कोई बड़ी लापरवाही हुई है।

‘ऊपर से दिखावटी लड़ाई, अंदर मिलकर काट रहे मलाई’, लिंक एक्सप्रेसवे के टेंडर पर अखिलेश यादव ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप

ये भी पढ़ें
Samajwadi Party President Akhilesh Yadav

योगी आदित्यनाथ ने क्या दावा किया था?

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में SIR के बाद तैयार मतदाता सूची को लेकर दावा किया था कि उत्तर प्रदेश में करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम निर्वाचन आयोग की वोटर लिस्ट में नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि इन मतदाताओं के नाम पंचायत चुनाव वाली मतदाता सूची में तो दर्ज हैं लेकिन विधानसभा मतदाता सूची में नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा करीब 55 लाख ऐसे हिंदू मतदाता हैं जो सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं लेकिन उनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं हैं।

अखिलेश यादव भी उठा चुके हैं सवाल

योगी आदित्यनाथ के इस दावे पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी गंभीर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने पूछा था कि, मुख्यमंत्री को कैसे पता चला कि 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। क्या निर्वाचन आयोग ने धर्म के आधार पर यह आंकड़ा मुख्यमंत्री या उनके कार्यालय को उपलब्ध कराया था। अखिलेश ने आरोप लगाया था कि निर्वाचन आयोग का आंकड़ा सार्वजनिक होने से पहले ही मुख्यमंत्री के पास पहुंचना कई बड़े सवाल खड़े करता है।

SIR के आंकड़ों पर चुनाव आयोग से जवाब का इंतजार

निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में SIR शुरू होने से पहले 27 अक्टूबर, 2025 को करीब 15.44 करोड़ मतदाता दर्ज थे। 6 जनवरी, 2026 को जारी प्रारूप मतदाता सूची में यह संख्या घटकर करीब 12.55 करोड़ रह गई। इसके बाद दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया पूरी होने पर 10 अप्रैल, 2026 को जारी अंतिम सूची में मतदाताओं की संख्या बढ़कर करीब 13.39 करोड़ हो गई। यानी प्रारूप सूची के मुकाबले अंतिम सूची में 84.28 लाख मतदाता बढ़े, लेकिन SIR से पहले की संख्या की तुलना में अंतिम सूची में करीब 2.05 करोड़ मतदाता कम रहे।हालांकि, ये आंकड़े कुल मतदाताओं की संख्या में हुए बदलाव को बताते हैं। इनसे यह साबित नहीं होता कि हटाए गए नामों में 1.27 करोड़ हिंदू मतदाता ही थे।

यूपी चुनाव 2027: आगरा में 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जीती थीं सभी 9 सीटें, अब विपक्ष के सामने वापसी की चुनौती; जानें 9 सीटों का पूरा गणित

ये भी पढ़ें
BJP
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.