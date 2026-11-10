‘उत्तर प्रदेश में 1.27 करोड़ हिंदू वोटरों के नाम गायब’, CM योगी के दावे पर कांग्रेस का पलटवार; अजय राय बोले- जांच होनी चाहिए

निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में SIR शुरू होने से पहले 27 अक्टूबर, 2025 को करीब 15.44 करोड़ मतदाता दर्ज थे। 6 जनवरी, 2026 को जारी प्रारूप मतदाता सूची में यह संख्या घटकर करीब 12.55 करोड़ रह गई। इसके बाद दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया पूरी होने पर 10 अप्रैल, 2026 को जारी अंतिम सूची में मतदाताओं की संख्या बढ़कर करीब 13.39 करोड़ हो गई। यानी प्रारूप सूची के मुकाबले अंतिम सूची में 84.28 लाख मतदाता बढ़े, लेकिन SIR से पहले की संख्या की तुलना में अंतिम सूची में करीब 2.05 करोड़ मतदाता कम रहे।हालांकि, ये आंकड़े कुल मतदाताओं की संख्या में हुए बदलाव को बताते हैं। इनसे यह साबित नहीं होता कि हटाए गए नामों में 1.27 करोड़ हिंदू मतदाता ही थे।