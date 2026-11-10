यूपी चुनाव 2027: आगरा में 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जीती थीं सभी 9 सीटें, अब विपक्ष के सामने वापसी की चुनौती; जानें 9 सीटों का पूरा गणित

2024 के लोकसभा चुनाव में आगरा सीट से भाजपा के एसपी सिंह बघेल ने सपा के सुरेश चंद करदम को 2,71,294 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। वहीं फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर भाजपा के राजकुमार चाहर ने कांग्रेस के रामनाथ सिंह सिकरवार को 43,405 वोटों से शिकस्त दी थी। इससे साफ है कि फतेहपुर सीकरी में मुकाबला काफी करीबी रहा था। 2022 में भाजपा ने सभी 9 सीटें जीती थीं। आगरा उत्तर में सबसे बड़ी जीत 1,12,370 वोटों से मिली, जबकि बाह में सबसे कम अंतर 24,235 वोट का रहा। 2027 में इन सीटों पर उम्मीदवारों और स्थानीय मुद्दों के आधार पर मुकाबले की दिशा तय होगी।