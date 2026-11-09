कौन थे पूर्व सांसद और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी, जून में CM योगी ने की थी मुलाकात

श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी का जन्म देवरिया जिले के बरपार गांव में हुआ था। उनके पिता पंडित सूरति नारायण मणि त्रिपाठी यूपी कैडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी थे। बचपन से ही देश की सेवा करने का सपना देखने वाले श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी जून 1955 में भारतीय सेना में शामिल हुए थे। उन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1971 में उनके नेतृत्व में ही सेना की एक टुकड़ी ढाका के नजदीक तक पहुंची थी। अपने सैन्य करियर में वह उप-थल सेना प्रमुख के पद तक पहुंचे और उन्हें अति विशिष्ट सेवा पदक व परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया।