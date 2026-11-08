CM योगी ने वनटांगिया परिवारों के साथ मनाई दिवाली, बोले- 70 साल तक सड़क, बिजली और वोट के अधिकार से रहे वंचित

आपको बता दें कि वनटांगिया समुदाय के लोग परंपरागत रूप से जंगलों में रहकर पौधरोपण और वन संरक्षण से जुड़े काम करते रहे हैं। गोरखपुर और उसके आसपास के इलाकों में वनटांगिया परिवार लंबे समय तक जंगल की जमीन पर बसे होने के कारण कई बुनियादी सुविधाओं और सरकारी योजनाओं से अछूते रहे थे। वनटांगिया गांवों में दीपावली मनाने की परंपरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर से पुराने जुड़ाव के कारण हमेशा चर्चा में रहती है। इस बार भी उन्होंने गांव पहुंचकर लोगों के साथ त्योहार मनाया और उनके जीवन में आए बदलाव का जिक्र किया।