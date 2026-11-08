CM योगी ने वनटांगिया परिवारों के साथ मनाई दिवाली, बोले- 70 साल तक सड़क, बिजली और वोट के अधिकार से रहे वंचित

दिवाली पर वनटांगिया गांव पहुंचे सीएम योगी (PC: IANS)
CM Yogi Adityanath: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली के खास मौके पर गोरखपुर में अलग-अलग बस्तियों का दौरा किया। दिवाली की सुबह उन्होंने सबसे पहले निषाद और दलित समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सफाईकर्मियों के साथ भी काफी समय बिताया और उन्हें दिवाली के खास उपहार भी दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी साधु-संतों के बीच पहुंचे और उनके साथ दीपावली का त्योहार मनाया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के वनटांगिया गांव में भी लोगों के साथ दिवाली का त्योहार मनाया। यहां उन्होंने वनटांगिया समुदाय के लोगों की बदली हुई स्थिति का विस्तार से जिक्र किया। सीएम योगी ने बताया कि करीब पांच साल पहले तक इस गांव के लोगों की हालत बेहद खराब थी। उन्हें सड़क, बिजली, पानी, स्कूल और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं तक मयस्सर नहीं थीं। लगभग 70 साल तक इन लोगों को सरकारी योजनाओं के लाभ से पूरी तरह दूर रखा गया। हालात ये थे कि इनके नाम मतदाता सूची में भी शामिल नहीं थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज वनटांगिया गांव के लोगों के पास जीवन की सभी जरूरी सुविधाएं मौजूद हैं। वे पूरी तरह से सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं और उनके पास मतदाता के रूप में अपनी मजबूत पहचान भी है। योगी ने कहा कि अब वनटांगिया समुदाय के लोगों को सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सभी सुविधाएं आसानी से मिल रही हैं। सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी अब सीधे उन तक पहुंच रहा है।
आपको बता दें कि वनटांगिया समुदाय के लोग परंपरागत रूप से जंगलों में रहकर पौधरोपण और वन संरक्षण से जुड़े काम करते रहे हैं। गोरखपुर और उसके आसपास के इलाकों में वनटांगिया परिवार लंबे समय तक जंगल की जमीन पर बसे होने के कारण कई बुनियादी सुविधाओं और सरकारी योजनाओं से अछूते रहे थे। वनटांगिया गांवों में दीपावली मनाने की परंपरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर से पुराने जुड़ाव के कारण हमेशा चर्चा में रहती है। इस बार भी उन्होंने गांव पहुंचकर लोगों के साथ त्योहार मनाया और उनके जीवन में आए बदलाव का जिक्र किया।
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