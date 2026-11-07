हर घर में खुशहाली, हर चेहरे पर मुस्कान हो, विकसित भारत के संकल्प के साथ मनाएं दीपावली : रवि किशन

उन्होंने लोगों से आपसी मतभेद भुलाकर प्रेम, सद्भाव और भाईचारे के साथ पर्व मनाने की अपील की। साथ ही पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा का ध्यान रखने तथा जरूरतमंदों के जीवन में भी खुशियों का दीप जलाने का आह्वान किया।उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प केवल दीपावली पर दीप जलाने तक सीमित नहीं होना चाहिए। ऐसा भारत बनाना है, जहां हर घर में खुशहाली हो, हर युवा के पास अवसर हो, किसान के चेहरे पर मुस्कान हो और हर महिला आत्मनिर्भर बने। अंत में उन्होंने मां लक्ष्मी और भगवान गणेश से सभी के सुख, समृद्धि और उज्ज्वल भविष्य की कामना की।