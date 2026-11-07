BHU के डॉक्टर्स की उपलब्धि: स्लीप एपनिया के लिए बने डिवाइस को मिला भारतीय पेटेंट, जानें क्या है यह बीमारी

BHU News: भारतीय पेटेंट अधिनियम के अंतर्गत ऑब्सट्रक्टिव स्लीप एपनिया (OSA) के प्रबंधन के लिए विकसित एक अभिनव मैंडिबुलर एडवांसमेंट डिवाइस (MAD) को पेटेंट प्रदान किया गया है। इस आविष्कार को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के डॉ. विपुल शर्मा, डॉ. टीपी चतुर्वेदी एवं डॉ. एचसी बरनवाल द्वारा विकसित किया गया है, जो दंत चिकित्सा एवं निद्रा चिकित्सा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉ. टीपी चतुर्वेदी और डॉ. विपुल शर्मा ने आगे बताया कि डेंटल स्लीप मेडिसिन, दंत चिकित्सा की एक उभरती हुई नई शाखा है, जिसके माध्यम से जबड़ों की असामान्यताओं के कारण खर्राटे एवं सांस संबंधी समस्याओं से पीड़ित मरीजों का उपचार संभव हो सकेगा। यह मौखिक उपकरण जबड़े की स्थिति को ठीक करने के लिए डेंटिस्ट द्वारा दिए गए विशेष उपकरण है।