<strong>विवरण :</strong> बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सार्वजनिक केंद्रीय यूनिवर्सिटी है जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित है। इसे पूर्व में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना वर्ष 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। बीएचयू एशिया की सबसे बड़ी आवासीय यूनिवर्सिटी है जहां 35 हजार विद्यार्थी रहते हैं। इस यूनिवर्सिटी के दो परिसर हैं। मुख्स परिसर में 6 संस्था, 14 संकाय और करीब 140 विभाग हैं। बीएचयू का मुख्य कैंपस 1300 एकड़ जमीन पर बना हुआ है। यह जमीन काशी नरेश ने दी थी जो बनारस के वंशानुगत शासक थे। यूनिवर्सिटी का दूसरा परिसर मिर्जापुर में बरकछा नामक (2700 एकड़ जमीन) जगह पर स्थित है। यूनिवर्सिटी में भारतीय विद्यार्थियों के अलावा ३४ देशों के बच्चे भी पढ़ते हैं। बीएचयू में 75 होस्टल भी हैं।

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