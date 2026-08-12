ज़रा याद करो कुर्बानी: क्या आप जानते हैं गोकुलभाई भट्ट ने स्वतंत्रता आंदोलन में कैसे दिया योगदान?

राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास केवल बड़े शहरों और प्रमुख नेताओं के संघर्ष तक सीमित नहीं है। रियासतों में रहने वाली जनता को राजनीतिक अधिकार दिलाने, उत्तरदायी शासन की मांग उठाने और सामाजिक सुधारों को जनआंदोलन से जोड़ने वाले अनेक सेनानियों ने भी आजादी की लड़ाई को मजबूत किया। ऐसे ही प्रमुख गांधीवादी नेता थे गोकुलभाई दौलतराम भट्ट, जिन्हें राजस्थान में सम्मानपूर्वक ‘राजस्थान का गांधी’ कहा जाता है। आपातकाल के दौरान भी उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों के पक्ष में आवाज उठाई और हिरासत में रहे। इस दौर से संबंधित अभिलेखों में उनका नाम राजनीतिक बंदियों के बीच मिलता है।