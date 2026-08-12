SSD या HDD? लैपटॉप खरीदने से पहले जान लें कौन-सा स्टोरेज रहेगा बेहतर

अगर आप स्टूडेंट हैं, ऑफिस में काम करते हैं या रोजमर्रा के कामों के लिए लैपटॉप चाहते हैं तो SSD आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। तेज बूट, ऐप्स की फटाफट प्रतिक्रिया और बेहतर बैटरी लाइफ, ये सब रोजमर्रा की जिंदगी में बड़ा फर्क लाते हैं। अगर आप वीडियो, फोटो या बड़े बैकअप स्टोर करते हैं और बजट सीमित है, तो HDD आपके लिए बेहतर रहेगा। सबसे समझदारी भरा विकल्प है, SSD + HDD का कॉम्बिनेशन: SSD को OS और रोजमर्रा के कामों के लिए और HDD को बड़े डेटा के लिए इस्तेमाल करें।