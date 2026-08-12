तवे पर पानी की बूंद डालते ही वह नाचने क्यों लगती है? रसोई में रोज दिखने वाली इस घटना के पीछे है बड़ा रोचक विज्ञान

Tawa Water Drop Leidenfrost Effect: रसोई का विज्ञान(AI Creative)
Tawa Water Drop Leiden frost Effect: कभी आपने गर्म तवे पर पानी की एक बूंद डाली है? अगर तवा सही तापमान तक गर्म हो चुका हो तो, बूंद वहां टिकने के बजाय गोल-गोल घूमने लगती है। कुछ सेकंड तक वह जैसे तवे पर नाचती रहती है और फिर धीरे-धीरे गायब हो जाती है। क्या आप भी सोचते हैं ऐसा क्यों होता है? जानिए क्या कहता है विज्ञान?
क्या तवा इतना गर्म हो जाता है कि पानी को तुरंत भाप में बदल देता है? या पानी की बूंद कुछ देर के लिए गर्म सतह से बच जाती है?
इसका जवाब एक वैज्ञानिक घटना में छिपा है, जिसे Leiden frost effect कहा जाता है।
सामान्य तौर पर पानी किसी गर्म सतह के संपर्क में आता है तो, उसका तापमान बढ़ता है और वह धीरे-धीरे वाष्प में बदलने लगता है। लेकिन जब सतह का तापमान पानी के सामान्य उबलने के तापमान से काफी ऊपर पहुंच जाता है, तब स्थिति कुछ अलग हो सकती है।
पानी की बूंद का जो हिस्सा गर्म तवे को छूता है, वह बहुत तेजी से भाप में बदलता है। यह भाप बूंद और तवे के बीच एक बेहद पतली परत बना सकती है। यही भाप की परत बूंद को सीधे तवे के संपर्क से कुछ हद तक अलग कर देती है। नतीजा यह होता है कि बूंद तवे पर चिपकने के बजाय उसके ऊपर फिसलती या घूमती दिखाई देती है। इसी घटना को Leiden frost effect कहा जाता है।
यहीं इस प्रयोग की सबसे दिलचस्प बात है। अगर तवा हल्का गर्म है और उस पर पानी डालते हैं तो, पानी तेजी से फैल सकता है और सामान्य तरीके से वाष्पित होने लगता है। लेकिन सतह का तापमान एक खास सीमा से ऊपर पहुंचने पर बूंद के नीचे बनने वाली भाप की परत उसे कुछ समय के लिए सतह से अलग कर सकती है। इस तापमान को Leiden frost point कहा जाता है।
यह कोई एक निश्चित संख्या नहीं है जो, हर परिस्थिति में समान रहे। इसका असर सतह के पदार्थ, उसकी खुरदुराहट, पानी की मात्रा और तापमान जैसी कई चीजों पर निर्भर कर सकता है। यानी सोशल मीडिया पर दिखने वाला 'पानी डालो और अगर बूंद नाचे तो तवा बिल्कुल सही गर्म है' वाला नियम वैज्ञानिक रूप से हर स्थिति में सही नहीं माना जा सकता।
यह सवाल आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि तवे का तापमान सिर्फ पानी की बूंद का व्यवहार नहीं बदलता, बल्कि खाना पकाने के तरीके को भी प्रभावित करता है।
बहुत ठंडी सतह पर रोटी, डोसा या चीला डालने से खाना सही तरह से सिकने में समय लग सकता है। दूसरी तरफ अत्यधिक गर्म सतह पर खाना बाहर से जल्दी पक या जल सकता है, जबकि अंदर का हिस्सा अपेक्षाकृत कम पका रह सकता है। इसलिए 'तवा जितना गर्म, खाना उतना अच्छा' भी सही नियम नहीं है। हर व्यंजन के लिए उचित तापमान और पकाने का तरीका अलग हो सकता है।
गर्म तवे पर तेल डालते ही उसका व्यवहार बदलता हुआ आपने देखा होगा। तेल फैल सकता है, पतली परत बना सकता है और ज्यादा गर्म होने पर धुआं भी देने लगता है।
लेकिन यहां एक जरूरी अंतर है, पानी और तेल के भौतिक गुण अलग होते हैं, इसलिए पानी की बूंद के Leidenfrost effect को सीधे तेल पर लागू नहीं किया जा सकता। खासकर तेल को सिर्फ इसलिए अत्यधिक गर्म करना सही नहीं कि तवा 'बहुत गर्म' हो गया है।
रसोई में ऐसी घटनाएं सिर्फ तवे तक सीमित नहीं हैं। प्रेशर कुकर में बढ़ा हुआ दबाव पानी के उबलने के तापमान को प्रभावित करता है। इसी कारण दबाव के वातावरण में खाना पकने की परिस्थितियां सामान्य खुले बर्तन से अलग होती हैं।
इसी तरह कड़ाही में तेल गर्म होने पर उसका तापमान बढ़ता है और उसमें डाली गई खाद्य सामग्री से पानी तेजी से भाप बनने लगता है। यही वजह है कि बहुत गीली सामग्री को गर्म तेल में डालने पर छींटे पड़ सकते हैं। यानी रसोई असल में रोज होने वाले छोटे-छोटे भौतिक विज्ञान के प्रयोगों की जगह है।
कर सकते हैं, लेकिन इसे 'तवे का तापमान मापने' का वैज्ञानिक तरीका नहीं समझना चाहिए। गर्म तवे पर पानी डालने से भाप और गर्म पानी के छींटे पड़ सकते हैं। इसलिए बच्चों को यह प्रयोग अकेले नहीं करना चाहिए और हाथ को तवे के पास ले जाकर तापमान जांचने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पानी की बूंद के नाचने का मतलब यह नहीं कि तवा हर व्यंजन के लिए सही तापमान पर है। इसके लिए वास्तविक तापमान मापने वाला उपकरण ज्यादा विश्वसनीय तरीका है।
गर्म तवे पर नाचती पानी की बूंद कोई जादू नहीं, बल्कि गर्म सतह और पानी के बीच होने वाली तेज भौतिक प्रक्रिया का परिणाम है। जब सतह बहुत गर्म होती है, तो पानी का कुछ हिस्सा तेजी से भाप बनकर एक सुरक्षात्मक परत जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। यही बूंद को कुछ समय के लिए तवे से सीधे संपर्क से दूर रखती है।
अगली बार जब पानी की बूंद गर्म तवे पर गोल-गोल घूमती दिखाई दे, तो इसे सिर्फ खाना पकाने का संकेत मत समझिए। दरअसल आपकी रसोई में उसी समय भौतिक विज्ञान का एक बेहद खूबसूरत प्रयोग चल रहा होता है।
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