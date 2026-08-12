तवे पर पानी की बूंद डालते ही वह नाचने क्यों लगती है? रसोई में रोज दिखने वाली इस घटना के पीछे है बड़ा रोचक विज्ञान

पानी की बूंद का जो हिस्सा गर्म तवे को छूता है, वह बहुत तेजी से भाप में बदलता है। यह भाप बूंद और तवे के बीच एक बेहद पतली परत बना सकती है। यही भाप की परत बूंद को सीधे तवे के संपर्क से कुछ हद तक अलग कर देती है। नतीजा यह होता है कि बूंद तवे पर चिपकने के बजाय उसके ऊपर फिसलती या घूमती दिखाई देती है। इसी घटना को Leiden frost effect कहा जाता है।