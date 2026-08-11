गर्मी से सिर्फ सेहत नहीं, बिजली बिल भी गड़बड़ा रहा, जानिए कैसे बदल गई भारतीय परिवार की बिजली खपत?

अब बिजली का इस्तेमाल केवल रोशनी, पंखे, टीवी, फ्रिज या पानी की मोटर तक सीमित नहीं रह गया है। बढ़ता तापमान घर की बिजली खपत को तेजी से कूलिंग डिपेंडेंट बना रहा है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) की 2026 ने आवासीय ऊर्जा खपत सर्वे किया। सर्वे रिपोर्ट में घरों में पंखे, एयर कंडीशनर और एयर कूलर मिलकर घरेलू बिजली खपत का करीब 40 प्रतिशत हिस्सा लेते पाए गए। ग्रामीण घरों में थर्मल कंफर्ट एप्ल कम्फर्ट अप्लायंसेज यानी गर्मी से राहत देने वाले उपकरणों की हिस्सेदारी इससे भी ज्यादा, करीब 63 प्रतिशत बताई गई है। इसका मतलब हुआ कि गांव हो या शहर, गर्मी अब बिजली के मीटर पर भी दर्ज हो रही है।