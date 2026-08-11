गर्मी से सिर्फ सेहत नहीं, बिजली बिल भी गड़बड़ा रहा, जानिए कैसे बदल गई भारतीय परिवार की बिजली खपत?

Household Electricity Consumption: AI Creative
Household Electricity Consumption India: गर्मी बढ़ती है तो सबसे पहले पंखे की रफ्तार बढ़ती है। फिर कूलर ज्यादा देर चलता है और तापमान कुछ डिग्री और ऊपर जाता है तो AC के बिना रात काटना मुश्किल होने लगता है। देखने में यह सिर्फ आराम का सवाल लगता है, लेकिन इसके पीछे भारत के घरों की बिजली खपत का एक बड़ा बदलाव छिपा है।
अब बिजली का इस्तेमाल केवल रोशनी, पंखे, टीवी, फ्रिज या पानी की मोटर तक सीमित नहीं रह गया है। बढ़ता तापमान घर की बिजली खपत को तेजी से कूलिंग डिपेंडेंट बना रहा है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) की 2026 ने आवासीय ऊर्जा खपत सर्वे किया। सर्वे रिपोर्ट में घरों में पंखे, एयर कंडीशनर और एयर कूलर मिलकर घरेलू बिजली खपत का करीब 40 प्रतिशत हिस्सा लेते पाए गए। ग्रामीण घरों में थर्मल कंफर्ट एप्ल कम्फर्ट अप्लायंसेज यानी गर्मी से राहत देने वाले उपकरणों की हिस्सेदारी इससे भी ज्यादा, करीब 63 प्रतिशत बताई गई है। इसका मतलब हुआ कि गांव हो या शहर, गर्मी अब बिजली के मीटर पर भी दर्ज हो रही है।
भारत में इस बदलाव का असर केवल किसी एक घर के मीटर तक सीमित नहीं है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA के विश्लेषण के मुताबिक 2024 में भारत में बाहर के तापमान में हर 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि का संबंध पीक बिजली मांग में लगभग 7 गीगावाट की बढ़ोतरी से था। IEA का अनुमान है कि पर्याप्त दक्षता उपाय नहीं किए गए तो 2030 तक यह प्रभाव करीब 12 गीगावाट प्रति डिग्री तक पहुंच सकता है।
जब पूरे शहर में हजारों-लाखों घर एक साथ AC, कूलर और पंखे चलाते हैं, तो बिजली की मांग अचानक बढ़ती है। यही वजह है कि गर्मी अब सिर्फ मौसम विभाग की चेतावनी नहीं रही। यह बिजली व्यवस्था और घरेलू बजट दोनों के लिए चुनौती बन रही है।
गर्मी की पुरानी तस्वीर में दोपहर सबसे मुश्किल समय माना जाता था। लेकिन अब रात भी बिजली की मांग का बड़ा हिस्सा बन रही है। IEA के जून 2026 के विश्लेषण के अनुसार भारत में कूलिंग की हिस्सेदारी कुल सालाना बिजली मांग में 10 प्रतिशत से थोड़ी अधिक है। लेकिन गर्मियों की रातों में एसी अकेले बिजली खपत का एक-तिहाई तक हिस्सा चला सकता है। यानी जिस समय आम तौर पर बिजली की मांग कम होने की उम्मीद की जाती है, उसी समय गर्म रातें AC की मांग को ऊंचा बनाए रख सकती हैं।
आप भी पढ़िए एक आम भारतीय परिवार की कहानी… पहले पंखा पूरी रात चलता था। फिर कुछ घंटों के लिए कूलर चलने लगा। अब कई घरों में AC रात के बड़े हिस्से में चलता है। गर्मी की अवधि बढ़ती है तो यह बदलाव सिर्फ एक-दो दिन का नहीं रहता, बल्कि पूरे महीने के बिजली बिल को प्रभावित कर सकता है। और कर भी रहा है।
एक्सपर्ट्स कहते हैं, किसी उपकरण की कीमत देखकर यह तय नहीं किया जा सकता कि वह परिवार की बिजली खपत पर कितना असर डालेगा। असली फर्क उसके इस्तेमाल के समय, क्षमता, दक्षता और कमरे की गर्मी पर निर्भर करता है।
एक ही AC अगर रोज कुछ घंटे चलता है और दूसरा AC पूरी रात चलता है, तो दोनों घरों की बिजली खपत का अंतर बहुत बड़ा हो सकता है। इसी तरह पुराने और कम दक्ष उपकरण लंबे समय में ज्यादा बिजली खींच सकते हैं। इसलिए बढ़ती गर्मी के दौर में केवल नया कूलिंग साधन खरीदना समाधान नहीं है। कम बिजली में वही आराम हासिल करना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है।
यहां कहानी सिर्फ मध्यमवर्गीय परिवार की नहीं है। कम आय वाले परिवारों के सामने उलटी समस्या है। उन्हें भी गर्मी से राहत चाहिए, लेकिन बिजली का बढ़ता खर्च कुलिंग उपकरणों के इस्तेमाल को सीमित कर सकता है। एक शोध में भारत के ऊर्जा-गरीब परिवारों के बारे में पाया गया कि कई परिवार अधिक बिजली बिल से बचने के लिए मेकेनिकल कूलिंग का इस्तेमाल कम करते हैं और पुराने, कम दक्ष उपकरणों के इस्तेमाल के कारण संभावित ऊर्जा बचत भी गंवा देते हैं।
स्पष्ट है कि गर्मी बढ़ने पर समाज के अलग-अलग वर्गों की समस्या अलग हो सकती है। किसी परिवार की चिंता बढ़ता बिजली बिल है, तो किसी परिवार की चिंता यह है कि वह बिल बचाने के लिए कूलर या AC कितनी देर चला सकता है।
यह बदलाव अस्थायी नहीं माना जा सकता। IEA के अनुसार भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया में कूलिंग उपकरणों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। 2026 की IEA विश्लेषण में अनुमान लगाया गया है कि मौजूदा नीतियों के तहत 2035 तक दुनिया की कूलिंग डिमांड में लगभग 1,600 TWh की अतिरिक्त वृद्धि हो सकती है। इसलिए भविष्य की चुनौती केवल ज्यादा बिजली पैदा करने की नहीं होगी। सवाल यह भी होगा कि घर, इमारत और शहर कम बिजली खर्च करके गर्मी से कैसे निपटें?
कम बिजली खपत वाले पंखे, बेहतर कूलिंग सिस्टम, खिड़कियों से आने वाली सीधी धूप को रोकना, छतों को कम गर्म होने देना और कूलिंग उपकरणों का समझदारी से इस्तेमाल करना। ऐसे छोटे-छोटे उपाय आने वाले समय में बड़े महत्व के हो सकते हैं।
बिजली के बिल में गर्मी का असर दिखना सिर्फ एक आर्थिक संकेत है। इसके पीछे बदलता मौसम, बदलती जीवनशैली और बदलती ऊर्जा जरूरतें एक साथ काम कर रही हैं। आज सवाल यह नहीं है कि घर में AC है या नहीं। सवाल यह है कि गर्मी बढ़ने पर हमारा घर कितनी बिजली मांगता है। क्योंकि आने वाले वर्षों में तापमान का हर अतिरिक्त डिग्री केवल मौसम का आंकड़ा नहीं होगा। वह घर के पंखे की रफ्तार, कूलर के घंटों, AC के इस्तेमाल और आखिर में बिजली के मीटर की रफ्तार में भी दिखाई दे सकता है।
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