आजादी के लिए शहीद हुआ एक अनजान परवाना, 15 अगस्त को जेल में ली अंतिम सांस, घर पहुंचा था उसके खून से सने कपड़ों का पार्सल

Freedom Fighter bhaiyya dayaramji kharbe: 15 अगस्त 1942, देश अभी आजाद नहीं हुआ था। अंग्रेजों की हुकूमत थी। लेकिन उसी दिन, जब भारत के करोड़ों लोग आजादी की उम्मीद में संघर्ष कर रहे थे, नरसिंहपुर की जेल की चारदीवारी के भीतर एक स्वतंत्रता सेनानी ने आखिरी सांस ली। नाम था, भैय्या दयारामजी खरबे। वे उन हजारों लोगों में से थे जिनके लिए आजादी कोई राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि जिंदगी का मकसद बन चुकी थी। 1942 में जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया, तो देश के अलग-अलग हिस्सों में अंग्रेजी शासन के खिलाफ आंदोलन भड़क उठा। दयारामजी भी इस संघर्ष में शामिल हुए। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और फिर उन्हें नरसिंहपुर सेंट्रल जेल लाया गया। यहीं से उनकी जिंदगी की आखिरी और सबसे दर्दनाक कहानी शुरू होती है।