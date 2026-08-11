जंगल में गूंजी आजादी की आवाज… घोड़ाडोंगरी के शहीद विरसा गोंड की अनकही कहानी

विरसा गोंड शायद यह नहीं जानते थे कि आने वाली पीढ़ियां उन्हें कितनी याद रखेंगी। शायद उनके सामने कोई स्मारक नहीं था। कोई कैमरा नहीं था। लेकिन उनके बलिदान की कहानी इतिहास के दस्तावेजों और स्थानीय स्मृतियों में बची रही। आज जब हम स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा देखते हैं, तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इस तिरंगे तक पहुंचने का रास्ता केवल बड़े नेताओं के संघर्ष से नहीं लहराया गया, इस रास्ते में हजारों अनजान लोगों का खून भी शामिल था, वीरसा गोंड उनमें से एक थे।