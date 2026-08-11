क्या आप भी सोलर पैनल लगाना चाहते हैं? जानें राजस्थान में कैसे पाएं ₹95,000 तक की सब्सिडी!

प्रतीकात्मक तस्वीर | ChatGPT
राजस्थान में सोलर पैनल लगवाने के फायदे और प्रक्रिया को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए ताकि आपको पूरी सब्सिडी मिले। इसमें हम बताएंगे कि इस योजना से आपको क्या लाभ मिल सकते हैं, आवेदन की प्रक्रिया कैसी है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आगे का रास्ता क्या हो सकता है।
सोलर रूफटॉप सिस्टम का सबसे बड़ा लाभ है बिजली बिल में भारी कटौती। केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत, 1 किलोवाट (kW) सिस्टम पर लगभग ₹30,000, 2 kW पर ₹60,000 और 3 kW या उससे अधिक क्षमता पर ₹78,000 तक की केंद्रीय सब्सिडी (CFA) मिलती है।
राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त राज्य-स्तरीय टॉप‑अप सब्सिडी भी मिलती है - ₹17,000 तक, जो केंद्रीय सब्सिडी के ऊपर मिलती है। ध्यान दें: यह ₹17,000 की अतिरिक्त सब्सिडी विशेष रूप से मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना (100 यूनिट मुफ्त बिजली योजना) के लाभार्थियों के लिए है। यदि आप इस योजना के तहत पंजीकृत नहीं हैं, तो आपको सिर्फ केंद्रीय सब्सिडी (अधिकतम ₹78,000) ही मिलेगी। इसलिए आवेदन से पहले यह जांच लें कि आप इस राज्य योजना के दायरे में आते हैं या नहीं।
इन सब्सिडियों से कुल मिलाकर 1 kW पर ₹47,000, 2 kW पर ₹77,000 और 3 kW या अधिक पर ₹95,000 तक का लाभ हो सकता है (यह अधिकतम संभावित राशि है, जो पात्रता की शर्तों पर निर्भर करती है)।
सोलर पैनल लगाने से न केवल आपके बिजली बिल में कमी आएगी, बल्कि अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेचकर आप आय भी कमा सकते हैं। इसके अलावा, यह पर्यावरण के लिए भी अच्छा है - 25 वर्षों की अवधि में रूफटॉप सोलर से CO₂ उत्सर्जन में भारी कमी आती है।
सबसे पहले आपको राष्ट्रीय पोर्टल (pmsuryaghar.gov.in) पर जाकर पंजीकरण करना होगा। इसमें आपको अपना बिजली कनेक्शन नंबर, डिस्कॉम (जैसे JVVNL, AVVNL, JdVVNL) और अन्य विवरण भरने होते हैं।
इसके बाद डिस्कॉम से तकनीकी मंजूरी (feasibility approval) लेनी होती है कि आपके कनेक्शन और छत पर सोलर सिस्टम लगाया जा सकता है या नहीं।
फिर एमएनआरई-मान्यता प्राप्त इंस्टॉलर चुनें - यह आवश्यक है, क्योंकि बिना पंजीकृत इंस्टॉलर से काम करवाने पर सब्सिडी रद्द हो सकती है।
इंस्टॉलेशन के बाद नेट मीटर के लिए आवेदन करें - यह मीटर आपकी छत पर बनी बिजली और ग्रिड से ली जाने वाली बिजली का अंतर (नेट) मापता है।
नेट मीटर लगने और सिस्टम चालू होने के बाद, आपको कमिशनिंग प्रमाणपत्र मिलेगा। इसके बाद बैंक विवरण पोर्टल पर दर्ज करें - सब्सिडी सीधे आपके खाते में 30–45 दिनों में आ सकती है, बशर्ते दस्तावेज सही हों।
राजस्थान की सब्सिडी (₹17,000) के लिए आपको अलग से RREC की वेबसाइट पर आवेदन करना होगा, जिसमें कमिशनिंग प्रमाणपत्र अपलोड करना होता है।
राजस्थान में नेट मीटरिंग की प्रक्रिया डिस्कॉम (JVVNL, AVVNL, JdVVNL) और क्षेत्र के हिसाब से अलग-अलग समय ले सकती है, इसलिए एक निश्चित समय-सीमा की उम्मीद रखने के बजाय अपने संबंधित डिस्कॉम से मौजूदा स्थिति की पुष्टि करना बेहतर रहेगा।
JVVNL जैसे डिस्कॉम ने ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन की सुविधा दी है - जिसमें बिजली बिल, पहचान पत्र, छत का लेआउट और लोड प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेज लगते हैं।
– पंजीकृत इंस्टॉलर न चुनना - इससे सब्सिडी रद्द हो सकती है।
– दस्तावेजों में नाम या बैंक विवरण गलत होना - इससे सब्सिडी में देरी हो सकती है।
– पहले केंद्रीय सब्सिडी लेने के बाद ही राज्य सब्सिडी के लिए आवेदन करें - दोनों के लिए एक साथ आवेदन नहीं किया जा सकता।
– नेट मीटरिंग प्रक्रिया में देरी - दस्तावेज पूरे और सही रखें ताकि इंस्पेक्शन में देरी न हो।
|विषय
|विवरण
|पात्रता
|भारतीय नागरिक, घरेलू कनेक्शन, छत की अनुमति, पहले से सोलर न होना
|सब्सिडी
|केंद्रीय (₹30,000–₹78,000) + राज्य (₹17,000, शर्तों के अधीन)
|आवेदन
|राष्ट्रीय पोर्टल → डिस्कॉम मंजूरी → इंस्टॉलेशन → नेट मीटर → सब्सिडी
यदि आप सोलर पैनल लगवाने का सोच रहे हैं, तो सबसे पहले राष्ट्रीय पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण कराएं। उसके बाद डिस्कॉम से तकनीकी मंजूरी लें और पंजीकृत इंस्टॉलर से संपर्क करें। इंस्टॉलेशन के बाद नेट मीटरिंग और सब्सिडी प्रक्रिया पूरी करें।
यह मार्गदर्शिका जानकारी व जागरूकता मात्र के लिए है, लेकिन व्यक्तिगत सलाह के लिए आप किसी ऊर्जा विशेषज्ञ या RREC से संपर्क कर सकते हैं।
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