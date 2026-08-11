क्या आप भी सोलर पैनल लगाना चाहते हैं? जानें राजस्थान में कैसे पाएं ₹95,000 तक की सब्सिडी!

राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त राज्य-स्तरीय टॉप‑अप सब्सिडी भी मिलती है - ₹17,000 तक, जो केंद्रीय सब्सिडी के ऊपर मिलती है। ध्यान दें: यह ₹17,000 की अतिरिक्त सब्सिडी विशेष रूप से मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना (100 यूनिट मुफ्त बिजली योजना) के लाभार्थियों के लिए है। यदि आप इस योजना के तहत पंजीकृत नहीं हैं, तो आपको सिर्फ केंद्रीय सब्सिडी (अधिकतम ₹78,000) ही मिलेगी। इसलिए आवेदन से पहले यह जांच लें कि आप इस राज्य योजना के दायरे में आते हैं या नहीं।