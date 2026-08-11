गर्भपात पर तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष के बयान से क्यों उठी नई बहस? जानें क्या कहता है कानून

भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में स्पष्ट किया है कि गर्भपात का निर्णय महिला की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गोपनीयता का हिस्सा है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) से जुड़ा है। अप्रैल 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने एक 15 वर्षीय बलात्कार पीड़िता को 30 सप्ताह की गर्भावस्था में गर्भपात की अनुमति दी और AIIMS की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें इस फैसले को पलटने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि जब बात नाबालिग रेप पीड़िता की हो, तो प्रजनन संबंधी निर्णय राज्य नहीं, बल्कि पीड़िता और उसका परिवार लेगा, और केंद्र सरकार को कानून में संशोधन कर 24 सप्ताह की सीमा पर पुनर्विचार करने का सुझाव भी दिया। यह फैसला दर्शाता है कि न्यायपालिका महिला की सुरक्षा और अधिकार को प्राथमिकता देती है, भले ही गर्भावस्था की अवधि सामान्य सीमा से आगे हो।