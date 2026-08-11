खेती में ‘स्मार्ट मीटर’ की एंट्री! मिट्टी से मौसम तक फसल पर रखेगा नजर

Fyllo का Nero Pulse एक स्मार्ट जल स्तर सेंसर है, जो धान के खेतों में Alternate Wetting and Drying (AWD) तकनीक के आधार पर पानी की मात्रा मापता है। यह सौर ऊर्जा से चलता है और मोबाइल नेटवर्क (e-SIM) के माध्यम से डेटा सीधे किसान के फोन पर भेजता है। रंग-कोडित अलर्ट (हरा, पीला, लाल) बताते हैं कि सिंचाई कब करनी है। फिलहाल यह उपकरण पायलट चरण में है, और देश भर में कुछ चुनिंदा कंपनियों व FPO के साथ इसका परीक्षण चल रहा है। कंपनी के अनुसार, इससे पानी की बचत होती है और AWD तकनीक से जुड़े कार्बन क्रेडिट कार्यक्रमों के लिए भी डेटा तैयार किया जा सकता है (सटीक बचत के आंकड़े क्षेत्र और फसल के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं, इसलिए इन्हें सामान्यीकृत करके नहीं बताया जा रहा)।