OTT Webseries : ओटीटी पर सस्पेंस, थ्रिल और संस्कृति की बयार; ये 5 दक्षिण भारतीय शो आपको जरूर देखने चाहिए

आज भारतीय मनोरंजन उद्योग में एक बड़ा सांस्कृतिक बदलाव देखने को मिल रहा है। एक दौर था जब क्षेत्रीय सिनेमा और धारावाहिक अपनी भौगोलिक सीमाओं तक सीमित रहते थे, लेकिन ओटीटी (Over-The-Top) प्लेटफॉर्म्स के आने से यह दीवार पूरी तरह ढह चुकी है। इस डिजिटल क्रांति की मशाल सबसे आगे लेकर दक्षिण भारतीय कंटेंट लेकर चल रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी स्क्रीन पर छिपी सांस्कृतिक धरोहर, स्थानीय परंपराएं और गहन रहस्य आपको किस हद तक बांध सकते हैं?