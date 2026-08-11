चांद पर कटेंगे प्लॉट्स, क्या आप लेना पसंद करेंगे? रोबोट्स का शहर बसेगा, नासा ने बनाया 2029 तक का मास्टर प्लान

इंसान को चांद के माहौल में भेजने से पहले वहां की परिस्थितियों को समझना और जरूरी मशीनरी का परीक्षण करना बहुत जरूरी है। नासा की सी-एल-पी-एस (CLPS - Commercial Lunar Payload Services) पहल इसी रणनीति का हिस्सा है। इसका सीधा सा गणित यह है कि चांद पर 14 दिनों तक चलने वाली भीषण रातें और माइनस में रहने वाला तापमान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को पल भर में खराब कर सकता है। इसलिए नासा पहले प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर ऐसे रोवर, पावर सिस्टम और उपकरण भेज रहा है, जो चांद के कठोर वातावरण में बिना रुके काम कर सकें।