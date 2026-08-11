भारत में कितनी सरकारी नौकरियां हैं और हर 100 लोगों में कितने सरकारी कर्मचारी?

भारत में सरकारी नौकरी को आज भी सबसे सुरक्षित और प्रतिष्ठित रोजगार माना जाता है। हर साल करोड़ों युवा UPSC, SSC, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस और राज्य स्तरीय भर्तियों की तैयारी करते हैं। लेकिन एक सवाल कम ही पूछा जाता है। आखिर भारत में कुल सरकारी कर्मचारी कितने हैं? और 140 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले देश में हर 100 लोगों पर कितने सरकारी कर्मचारी आते हैं?जवाब जानकर कई लोग हैरान हो सकते हैं।