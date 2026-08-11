भाषणों में स्मार्ट स्कूल, आंकड़ों में 10 साल में बंद हुए 1 लाख सरकारी विद्यालय, प्राइवेट स्कूलों की चांदी – आखिर जिम्मेदार कौन?

नीति आयोग की रिपोर्ट "School Education System in India: Temporal Analysis and Policy Roadmap for Quality Enhancement" के मुताबिक, साल 2014 से 2024 के बीच देश में करीब 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। इस दौरान सरकारी स्कूलों की संख्या 11.07 लाख से घटकर 10.13 लाख रह गई। हैरानी की बात यह है कि सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की हालत भी कुछ अलग नहीं रही - इनकी संख्या 83,000 से घटकर महज 79,000 रह गई।