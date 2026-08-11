EMI पर Gen Z की जिंदगी! आसान क्रेडिट का आकर्षण कहीं नई कर्ज की मुसीबत तो नहीं?

यहां कर्ज देने वाले बैंक, वित्तीय संस्थानों और डिजिटल कर्ज कंपनियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। डिजिटल कर्ज ने पैसे उधार लेने की प्रक्रिया को आसान बनाया है, लेकिन आसान पहुंच के साथ जिम्मेदार कर्ज देना भी जरूरी है। ग्राहक को कर्ज लेने से पहले ब्याज दर, शुल्क, देर से भुगतान पर लगने वाला जुर्माना, कुल भुगतान और किस्तों की पूरी जानकारी समझनी चाहिए। सिर्फ यह बताना कि “आपकी किस्त ₹799 से शुरू होगी”, पर्याप्त जानकारी नहीं है। ग्राहक को यह भी पता होना चाहिए कि पूरे कर्ज की अवधि में उसकी जेब से कुल कितनी राशि जाएगी। इसी तरह कर्ज देने वालों के लिए भी यह जरूरी है कि वे केवल इसलिए ज्यादा कर्ज न दें क्योंकि ग्राहक उसके लिए योग्य दिखाई दे रहा है। यह देखना भी जरूरी है कि वह व्यक्ति वास्तव में कर्ज चुका पाएगा या नहीं।