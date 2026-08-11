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फिशिंग ईमेल से कैसे बचें? जानिए साइबर हमलों से सुरक्षित रहने के आसान और प्रभावी तरीके

क्या आपके इनबॉक्स में आए संदिग्ध ईमेल आपके निजी डेटा और बैंक खाते में सेंध लगा सकते हैं? जानिए AI के दौर में बदलते फिशिंग हमलों की पहचान कैसे करें और ईमेल हैक होने से बचाने के आसान उपाय।
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भारत

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Chitra Badoliya

Aug 11, 2026

EMAILS

Online Scam से बचें (AI)

आज के इंटरनेट आधारित युग में हमारे रोजमर्रा के काम चाहे वह बैंकिंग हो, दफ्तरी पत्राचार हो या खरीदारी सब कुछ ईमेल और डिजिटल माध्यमों पर निर्भर है। इंटरनेट पर हर दिन दर्जनों फिशिंग ईमेल (Phishing Emails) आपके इनबॉक्स में दस्तक देते हैं। इनमें से कई ईमेल इतने चालाक और पेशेवर तरीके से तैयार किए जाते हैं कि वे किसी बैंक, सरकारी संस्था, कोरियर सेवा या आपके किसी परिचित के द्वारा भेजे गए प्रतीत होते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसे ईमेल से निपटने का सबसे सही तरीका क्या है?

इस लेख में हम साइबर सुरक्षा के दृष्टिकोण से समझेंगे कि फिशिंग ईमेल क्या होते हैं, AI और नए टूल्स के कारण ये कैसे तेजी से विकसित हो रहे हैं, और इनसे खुद को तथा अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा सकते हैं।

फिशिंग ईमेल की पहचान और इसका बढ़ता खतरा

फिशिंग मूल रूप से एक 'सोशल इंजीनियरिंग' हमला (Social Engineering Attack) है। इसमें साइबर अपराधी किसी भरोसेमंद संस्था या व्यक्ति का रूप धारण (Impersonation) कर आपका विश्वास जीतते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य आपके संवेदनशील निजी डेटा जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग के पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण, आधार/पैन की जानकारी या OTP को चुराना होता है।

भारत में साइबर अपराध की शिकायतों में लगातार और उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है, जिनमें से अधिकांश मामले सीधे तौर पर फिशिंग और ऑनलाइन धोखाधड़ी से जुड़े हैं। आज के समय में फिशिंग का खतरा सिर्फ एक तकनीकी समस्या नहीं रह गया है, बल्कि यह हर आम नागरिक की वित्तीय और व्यक्तिगत सुरक्षा से जुड़ा एक अति-महत्वपूर्ण विषय बन चुका है।

साइबर अपराधियों के नए और आधुनिक तरीके

समय के साथ साइबर अपराधियों ने अपने तरीकों को काफी उन्नत कर लिया है:

  • AI और जनरेटिव टूल्स का उपयोग: पहले फिशिंग ईमेल को उनकी खराब भाषा, व्याकरण (Grammar) की गलतियों या संदिग्ध लेआउट से आसानी से पहचाना जा सकता था। लेकिन अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की मदद से जालसाज पूरी तरह त्रुटिरहित, पेशेवर और व्यक्तिगत (Personalized) ईमेल तैयार कर रहे हैं।
  • डेटा उल्लंघन का मुख्य जरिया: भारत में साइबर सुरक्षा उल्लंघनों (Data Breaches) में 80% से अधिक मामलों की शुरुआत किसी न किसी प्रकार के फिशिंग ईमेल से ही होती है।
  • क्विशिंग (Quishing): इसमें ईमेल में लिंक देने के बजाय फर्जी QR कोड भेजे जाते हैं, जिन्हें स्कैन करते ही उपयोगकर्ता किसी फर्जी वेबसाइट पर पहुंच जाता है।
  • MFA बायपास और डीपफेक (Deepfake): मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को चकमा देने वाले टूल्स और AI-जनित फर्जी वॉयस या वीडियो मैसेज के जरिए उपयोगकर्ताओं में भ्रम पैदा किया जा रहा है।

फिशिंग ईमेल से बचने के व्यावहारिक तरीके

साइबर हमलों से बचने के लिए सतर्कता ही सबसे पहला और मजबूत बचाव है। अपने इनबॉक्स को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित व्यावहारिक आदतों को अपनाएं:

  • प्रेषक (Sender) के पते की बारीकी से जांच करें: हमेशा देखें कि ईमेल भेजने वाले का असल ईमेल एड्रेस क्या है। कई बार 'Display Name' तो बैंक का दिखता है, लेकिन असली ईमेल एड्रेस कोई अनाम या फर्जी डोमेन होता है।
  • ईमेल चेतावनियों को नजरअंदाज न करें: Gmail या अन्य ईमेल प्लेटफॉर्म जब किसी संदेश पर "Suspicious" या "Unverified" की चेतावनी देते हैं, तो उन्हें गंभीरता से लें।
  • सीधे लिंक पर क्लिक करने से बचें: यदि ईमेल में आपके बैंक अकाउंट के सस्पेंड होने या किसी बिल भुगतान का नोटिस है, तो ईमेल में दिए गए बटन या लिंक पर क्लिक न करें। हमेशा अपने ब्राउज़र में बैंक या संस्था की आधिकारिक वेबसाइट का यूआरएल टाइप करके या उनके आधिकारिक ऐप के माध्यम से ही लॉगिन करें।
  • आपातकाल या हड़बड़ी पैदा करने वाले संदेशों से बचें: "तुरंत कार्रवाई करें अन्यथा आपका खाता बंद कर दिया जाएगा" जैसे संदेश डर का फायदा उठाने के लिए बनाए जाते हैं। ऐसे संदेशों पर हमेशा ठंडे दिमाग से विचार करें।
  • संदिग्ध ईमेल की रिपोर्ट करें: जब भी कोई फर्जी ईमेल आए, उसे तुरंत 'Report Phishing' या 'Spam' के रूप में मार्क करें। इससे आपके ईमेल प्रदाता के सुरक्षा फिल्टर मजबूत होते हैं।
  • आधिकारिक तंत्र की मदद लें: भारत पोस्ट जैसी सरकारी संस्थाएं भी ऐसे फर्जी संदेशों से निपटने के लिए हेल्पलाइन और रिपोर्टिंग ईमेल (cybersecurity@indiapost.gov.in) उपलब्ध कराती हैं।

तकनीकी सुरक्षा उपाय: आधुनिक सुरक्षा कवच

केवल मानवीय सतर्कता ही काफी नहीं है; इसके साथ सही तकनीकी उपकरणों का संयोजन होना आवश्यक है

  • ईमेल ऑथेंटिकेशन तकनीक (DKIM, DMARC, SPF): व्यापारिक और संस्थागत स्तर पर इन तकनीकों का उपयोग किया जाता है ताकि कोई भी जालसाज आपकी कंपनी या संस्था के डोमेन नाम का दुरुपयोग करके फर्जी ईमेल न भेज सके।
  • सुरक्षित और अपडेटेड ब्राउज़र का उपयोग: सुरक्षा रिपोर्टों के अनुसार, Avast Secure Browser और Norton Security Browser जैसे विशेष ब्राउज़र फर्जी और फिशिंग URL को 94% तक ब्लॉक कर देते हैं, जबकि Google Chrome जैसे मानक ब्राउज़र भी 70% से अधिक खतरनाक लिंक को रोकते हैं।
  • सॉफ्टवेयर और सिस्टम अपडेट: अपने कंप्यूटर, मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम और एंटीवायरस को हमेशा लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट रखें। ये अपडेट्स नए साइबर खतरों के पैच (Security Patches) से लैस होते हैं।

नियमित सुरक्षा आदतें और डिजिटल स्वच्छता

डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए कुछ दैनिक आदतों को अपनाना बेहद जरूरी है:

  • मजबूत और अनोखे पासवर्ड: हर सर्विस के लिए एक ही पासवर्ड का उपयोग न करें। पासवर्ड में अक्षर, संख्याएं और विशेष वर्ण (!@#$) शामिल करें।
  • पासवर्ड मैनेजर: जटिल और अलग-अलग पासवर्ड याद रखने के लिए एक विश्वसनीय पासवर्ड मैनेजर का उपयोग करें।
  • सार्वजनिक उपकरणों पर सावधानी: कैफे, साइबर कैफे या साझा कंप्यूटर पर ईमेल खोलने के बाद अकाउंट को लॉग आउट करना और ब्राउज़र हिस्ट्री/कुकीज़ को क्लियर करना कभी न भूलें।
  • फोन गुम होने पर त्वरित कदम: यदि आपका मोबाइल फोन खो जाता है, तो तुरंत अपने टेलीकॉम ऑपरेटर से SIM ब्लॉक कराएं और अपने बैंकिंग तथा ईमेल प्लेटफॉर्म्स के पासवर्ड रीसेट करें।
चरण / कदमक्या करेंक्यों आवश्यक है
1. पहचानें (Identify)प्रेषक का पूरा ईमेल एड्रेस, भाषा, और अनावश्यक दबाव वाले अनुरोधों पर ध्यान दें।फर्जी और असली ईमेल के अंतर को समझने के लिए।
2. जांचें (Verify)ईमेल के लिंक पर क्लिक न करके सीधे आधिकारिक ऐप या वेबसाइट से लॉगिन करें।फर्जी लॉगिन पेज पर अपना पासवर्ड देने से बचने के लिए।
3. रिपोर्ट करें (Report)संदिग्ध संदेश को स्पैम/फिशिंग फ्लैग करें और संबंधित विभाग को सूचित करें।ईमेल सुरक्षा सिस्टम को बेहतर बनाने और दूसरों को बचाने के लिए।
4. तकनीकी सुरक्षा (Tech Protection)अपडेटेड एंटीवायरस, सुरक्षित ब्राउज़र और DMARC/DKIM का उपयोग करें।खतरनाक यूआरएल और मेल को स्वचालित रूप से ब्लॉक करने के लिए।
5. डिजिटल आदतें (Digital Hygiene)टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) चालू रखें, मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें।डेटा या पासवर्ड लीक होने की स्थिति में भी खाते को सुरक्षित रखने के लिए।

Next-Gen Security :साइबर सुरक्षा में नवीनतम रुझान

साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में आ रहे नए नवाचार फिशिंग के खिलाफ हमारी लड़ाई को और अधिक प्रभावी बना रहे हैं:

  • बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन (Biometric Authentication): फिंगरप्रिंट, फेस रिकग्निशन और पासकी (Passkeys) के बढ़ते उपयोग से पारंपरिक पासवर्ड पर निर्भरता कम हो रही है। जब पासवर्ड ही नहीं होगा, तो फिशिंग के जरिए उसे चुराए जाने का खतरा भी काफी हद तक समाप्त हो जाता है।
  • ब्लॉकचेन तकनीक (Blockchain Technology): डेटा की सुरक्षा, डिजिटल पहचान और फाइलों के सत्यापन में ब्लॉकचेन तकनीक मील का पत्थर साबित हो रही है। यह जानकारी के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ को असंभव बनाती है, जिससे फर्जी ईमेल और दस्तावेजों के प्रसार पर लगाम लगती है।

सुरक्षा के लिए सामूहिक और सामुदायिक प्रयास

साइबर सुरक्षा केवल किसी एक व्यक्ति की व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह एक सामूहिक और सामुदायिक प्रयास है:

  • संगठनात्मक प्रशिक्षण: कंपनियों और संस्थानों को अपने कर्मचारियों के लिए नियमित रूप से 'फिशिंग सिमुलेशन' और साइबर सुरक्षा वर्कशॉप का आयोजन करना चाहिए।
  • सरकारी व निजी भागीदारी: सरकार, साइबर पुलिस और निजी प्रौद्योगिकी कंपनियों को मिलकर जन-जगरूकता अभियान चलाने चाहिए, ताकि गांव-देहात से लेकर शहरों तक हर नागरिक को इन नए साइबर खतरों के प्रति जागरूक किया जा सके।

सुरक्षा आपके हाथों में है

फिशिंग ईमेल और डिजिटल धोखाधड़ी से बचने का सबसे प्रभावी तरीका जागरूकता और सही तकनीक का संतुलन है। जब भी आपके इनबॉक्स में कोई अप्रत्याशित या संदिग्ध संदेश आए थोड़ा रुकें, सोचें, जांचें और फिर कार्रवाई करें। आपकी डिजिटल पहचान, आपका निजी डेटा और आपकी गाढ़ी कमाई सुरक्षा के इन छोटे-छोटे नियमों को अपनाने से पूरी तरह सुरक्षित रह सकती है। याद रखें, साइबर सुरक्षा में आपकी सतर्कता ही आपका सबसे मजबूत ढाल है।

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Updated on:

11 Aug 2026 06:06 pm

Published on:

11 Aug 2026 06:06 pm

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