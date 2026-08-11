फिशिंग ईमेल से कैसे बचें? जानिए साइबर हमलों से सुरक्षित रहने के आसान और प्रभावी तरीके

आज के इंटरनेट आधारित युग में हमारे रोजमर्रा के काम चाहे वह बैंकिंग हो, दफ्तरी पत्राचार हो या खरीदारी सब कुछ ईमेल और डिजिटल माध्यमों पर निर्भर है। इंटरनेट पर हर दिन दर्जनों फिशिंग ईमेल (Phishing Emails) आपके इनबॉक्स में दस्तक देते हैं। इनमें से कई ईमेल इतने चालाक और पेशेवर तरीके से तैयार किए जाते हैं कि वे किसी बैंक, सरकारी संस्था, कोरियर सेवा या आपके किसी परिचित के द्वारा भेजे गए प्रतीत होते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसे ईमेल से निपटने का सबसे सही तरीका क्या है?



इस लेख में हम साइबर सुरक्षा के दृष्टिकोण से समझेंगे कि फिशिंग ईमेल क्या होते हैं, AI और नए टूल्स के कारण ये कैसे तेजी से विकसित हो रहे हैं, और इनसे खुद को तथा अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा सकते हैं।