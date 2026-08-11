11 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

Patrika+

अमरनाथ यात्रा 1928 से 2026 तक: कभी बारिश, बर्फ तो कभी आतंक… कब-कब रुकी बाबा बर्फानी की यात्रा और क्या रही वजह?

2026 में खराब मौसम के कारण अमरनाथ यात्रा फिर थम गई। जानिए 1934 से अब तक किन-किन सालों में विभाजन, बर्फबारी, सुरक्षा खतरे और कोरोना की वजह से बाबा बर्फानी की यात्रा प्रभावित हुई।
4 min read
Google source verification

भारत

image

Ravi Gupta

Aug 11, 2026

Amarnath yatra suspended

प्रतीकात्मक तस्वीर | ChatGPT

अमरनाथ यात्रा सिर्फ आस्था की यात्रा नहीं, बल्कि मौसम, सुरक्षा और बदलते हालात से लगातार जूझती रही एक कठिन तीर्थ परंपरा भी है। 2026 में 57 दिन के लिए तय यह यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी, लेकिन लगातार बारिश, मार्गों को हुए नुकसान और खराब मौसम के चलते 9 अगस्त से चंदनवाड़ी और बालटाल - दोनों रास्तों पर यात्रा स्थगित कर दी गई। अधिकारियों के मुताबिक, मौजूदा परिस्थितियों में इसके दोबारा शुरू होने की संभावना नहीं है।

यानी इस साल भी हजारों श्रद्धालुओं की बाबा बर्फानी के दर्शन की यात्रा बीच में ही थम गई। हालांकि छड़ी मुबारक की पारंपरिक धार्मिक रस्में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेंगी और 28 अगस्त को यात्रा की औपचारिक समाप्ति मानी जाएगी।

लेकिन अमरनाथ यात्रा के इतिहास में 2026 अकेला ऐसा साल नहीं है, जब हालात ने इस यात्रा को रोका हो।

पौराणिक मान्यता से संगठित यात्रा तक

अमरनाथ गुफा से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध मान्यता भगवान शिव और माता पार्वती की अमरत्व की कथा से जुड़ी है। मान्यता है कि भगवान शिव ने इसी गुफा में माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था।

श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के अनुसार, महर्षि भृगु को इस पवित्र गुफा के शुरुआती दर्शन करने वालों में माना जाता है। वहीं बूटा मलिक नाम के मुस्लिम गड़रिये द्वारा गुफा को फिर से खोजे जाने की लोककथा भी प्रचलित है। हालांकि इन कथाओं और उनके ऐतिहासिक विवरणों को लेकर इतिहासकारों में पूरी सहमति नहीं है।

दस्तावेजी इतिहास की बात करें तो 19वीं सदी में डोगरा शासन के दौरान अमरनाथ यात्रा को संरक्षण और व्यवस्था मिलने लगी। बाद में महाराजा हरि सिंह के समय 1934 में यात्रा का आधुनिक संगठित स्वरूप स्थापित हुआ।

यही वह दौर था, जब यह यात्रा धीरे-धीरे एक व्यवस्थित सार्वजनिक तीर्थयात्रा का रूप लेने लगी।

1928: बाढ़ ने बदला यात्रा का इतिहास

अमरनाथ यात्रा के इतिहास में 1928 की प्राकृतिक आपदा का उल्लेख बेहद महत्वपूर्ण है।

उस साल भारी बारिश और बाढ़ की वजह से यात्रा मार्ग पर बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई। उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणों में 500 से अधिक तीर्थयात्रियों और खच्चरों के मारे जाने का उल्लेख मिलता है।

इस घटना के बाद यात्रा लंबे समय तक पहले जैसी नियमितता से नहीं चल सकी। यह घटना बताती है कि अमरनाथ की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में मौसम हमेशा से यात्रा के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में रहा है।

1947: विभाजन के दौर में थमी यात्रा

1947 में देश के विभाजन और जम्मू-कश्मीर में पैदा हुई असाधारण सुरक्षा परिस्थितियों के बीच अमरनाथ यात्रा भी प्रभावित हुई।

इस दौर में यात्रा की नियमित परंपरा बाधित हुई और बाद के वर्षों में इसे फिर व्यवस्थित किया गया। 1949 में यात्रा के दोबारा शुरू होने का उल्लेख मिलता है।

यानी अमरनाथ यात्रा का इतिहास केवल धार्मिक परंपराओं का इतिहास नहीं है; यह कश्मीर के राजनीतिक और सामाजिक बदलावों से भी जुड़ा रहा है।

1996: जब बर्फ ने ली सैकड़ों जानें

अगर अमरनाथ यात्रा के इतिहास में सबसे भयावह त्रासदियों की बात करें तो 1996 का साल सबसे ऊपर आता है।

अगस्त 1996 में यात्रा के दौरान अचानक भारी बर्फबारी और बेहद खराब मौसम ने हजारों श्रद्धालुओं को मुश्किल में डाल दिया। ठंड, थकान और खराब मौसम के कारण करीब 243 तीर्थयात्रियों की मौत हुई।

यह हादसा एक बड़े सवाल की तरह सामने आया - इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को सीमित समय और बेहद कठिन हिमालयी परिस्थितियों में कैसे सुरक्षित रखा जाए?

इसके बाद यात्रा की अवधि, श्रद्धालुओं की संख्या, पंजीकरण, स्वास्थ्य जांच और सुरक्षा व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित करने की दिशा में कदम उठाए गए। 2000 में श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड (SASB) के गठन ने यात्रा प्रबंधन को संस्थागत रूप दिया। आज यही बोर्ड यात्रा के प्रबंधन और सुविधाओं से जुड़े प्रमुख कार्य संभालता है।

2019: सुरक्षा खतरे के कारण बीच में खत्म हुई यात्रा

2019 में यात्रा प्राकृतिक आपदा के कारण नहीं, बल्कि सुरक्षा खतरे के चलते बीच में ही रोक दी गई।

अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने अमरनाथ यात्रा को निर्धारित समय से पहले समाप्त करने का फैसला लिया। प्रशासन ने खुफिया सूचनाओं के आधार पर आतंकी खतरे का हवाला दिया और यात्रियों तथा पर्यटकों से घाटी छोड़ने की अपील की।

यात्रा करीब एक महीने से चल रही थी और लाखों श्रद्धालु दर्शन कर चुके थे। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को मिले खतरे के बाद इसे आगे जारी रखना उचित नहीं माना गया।

2020 और 2021: कोरोना ने लगातार दो साल रोकी यात्रा

इसके बाद अमरनाथ यात्रा को लगातार दो वर्षों तक कोविड-19 महामारी की वजह से रद्द करना पड़ा।

2020 में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए यात्रा रद्द कर दी गई। हालांकि गुफा में पारंपरिक पूजा और आरती की रस्में सीमित रूप में जारी रहीं और श्रद्धालुओं के लिए पूजा-अनुष्ठानों का प्रसारण किया गया।

2021 में भी महामारी की स्थिति को देखते हुए यात्रा नहीं कराई गई। यह लगातार दूसरा साल था जब आम श्रद्धालुओं के लिए अमरनाथ यात्रा रद्द रही।

इसके बाद 2022 में यात्रा फिर से शुरू हुई और तीर्थयात्रियों की आवाजाही सामान्य रूप से शुरू हुई।

2026: यात्रा शुरू हुई, लेकिन मौसम ने फिर रोक दिया

2026 की अमरनाथ यात्रा के लिए 57 दिनों का कार्यक्रम तय किया गया था। यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक प्रस्तावित थी।

शुरुआत के बाद श्रद्धालु दोनों प्रमुख मार्गों - पहलगाम/चंदनवाड़ी और बालटाल से गुफा की ओर जाते रहे।

लेकिन अगस्त की शुरुआत में लगातार बारिश ने स्थिति बदल दी। भारी बारिश से मार्ग के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा और ट्रैक की मरम्मत की जरूरत पड़ी। इसके साथ ही आगे खराब मौसम की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने 9 अगस्त से दोनों मार्गों पर यात्रा स्थगित कर दी।

ताजा रिपोर्टों में अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए इस साल यात्रा के फिर शुरू होने की संभावना नहीं है।

हर बार पूरी यात्रा रद्द नहीं होती

अमरनाथ यात्रा के इतिहास को समझते समय एक फर्क करना जरूरी है।

यात्रा पूरी तरह रद्द होना और कुछ दिनों के लिए यात्रा रोकना दो अलग बातें हैं।

हर साल बारिश, भूस्खलन, पत्थर गिरने, बर्फबारी या दूसरे प्राकृतिक कारणों से मार्ग पर आवाजाही अस्थायी रूप से प्रभावित हो सकती है। ऐसे मौकों पर सुरक्षा को देखते हुए श्रद्धालुओं को आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है और मौसम ठीक होने पर यात्रा दोबारा शुरू की जाती है।

2026 में स्थिति इसलिए अलग है क्योंकि 9 अगस्त से दोनों प्रमुख मार्गों पर यात्रा स्थगित है और बाकी निर्धारित अवधि कम होने के कारण इसके फिर शुरू होने की संभावना कम बताई जा रही है।

अमरनाथ यात्रा का इतिहास क्या बताता है?

1928 की बाढ़ हो, 1996 की बर्फीली त्रासदी, 2019 का सुरक्षा खतरा, 2020-21 की महामारी या 2026 का खराब मौसम - हर बार कारण अलग रहा, लेकिन एक बात समान रही:

अमरनाथ यात्रा प्रकृति और परिस्थितियों के सामने कभी भी स्थायी रूप से निश्चित नहीं रही।

खबर शेयर करें:

Updated on:

11 Aug 2026 06:15 pm

Published on:

11 Aug 2026 06:15 pm

Hindi News / Patrika+ / अमरनाथ यात्रा 1928 से 2026 तक: कभी बारिश, बर्फ तो कभी आतंक… कब-कब रुकी बाबा बर्फानी की यात्रा और क्या रही वजह?

बड़ी खबरें

View All

Patrika+

ट्रेंडिंग

पर्यावरण के लिए नासूर बन रहा फास्ट फैशन; बड़ी चुनौती के बीच रीसाइक्ल्ड कपड़ों की ओर भारत ने बढ़ाया कदम

sustainable fashion
Patrika+

भारत में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम लागू: अक्टूबर से शुरू हो सकती है ट्रेडिंग, क्या होगा असर?

Carbon Credit Trading Scheme implemented
Patrika+

बिग बैंग से भी पुराने ब्लैक होल? नई रिसर्च ने ब्रह्मांड की शुरुआत पर उठाए सवाल

Black Hole Research News
Patrika+

भारत में तेजी से बदल रही है हेल्थकेयर की परिभाषा; प्रिवेंटिव हेल्थकेयर और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन को मिल रहा बढ़ावा

Healthcare and preventive medicine
Patrika+

गलत पोप का साथ देना पड़ गया भारी? रोम की एक सियासी चाल से बदली इंग्लैंड की किस्मत

King Harold and the Pope Dispute News
Patrika+
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.