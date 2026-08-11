अमरनाथ यात्रा 1928 से 2026 तक: कभी बारिश, बर्फ तो कभी आतंक… कब-कब रुकी बाबा बर्फानी की यात्रा और क्या रही वजह?

अमरनाथ यात्रा सिर्फ आस्था की यात्रा नहीं, बल्कि मौसम, सुरक्षा और बदलते हालात से लगातार जूझती रही एक कठिन तीर्थ परंपरा भी है। 2026 में 57 दिन के लिए तय यह यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी, लेकिन लगातार बारिश, मार्गों को हुए नुकसान और खराब मौसम के चलते 9 अगस्त से चंदनवाड़ी और बालटाल - दोनों रास्तों पर यात्रा स्थगित कर दी गई। अधिकारियों के मुताबिक, मौजूदा परिस्थितियों में इसके दोबारा शुरू होने की संभावना नहीं है।