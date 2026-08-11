टैबलेट vs लैपटॉप: छात्रों के लिए पढ़ाई का सबसे बेहतरीन कौन?

Samsung Galaxy Tab S9 FE: यह टैबलेट लगभग ₹24,999 से ₹27,999 की बजट रेंज में उपलब्ध है। इसके साथ S Pen बिल्कुल मुफ्त आता है, जो आपकी हस्तलिपि को टेक्स्ट में बदलने और नोट्स बनाने के लिए शानदार है। इसमें मौजूद DeX Mode इसे एक मिनी-लैपटॉप जैसा इंटरफेस देता है। साथ ही, Google Classroom और Microsoft 365 के लिए यह पूरी तरह से अनुकूलित है। 5 साल के एंड्रॉयड अपडेट्स इसे लंबे समय के लिए एक सुरक्षित निवेश बनाते हैं।