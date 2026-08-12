दोगुना होगा रोमांच; देखें अगस्त में रिलीज होने वाली नई वेब सीरीज और फिल्में

OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी अगस्त में कई नई और दिलचस्प रिलीज हैं। Netflix पर 7 अगस्त को ‘Operation Safed Sagar’ रिलीज हो रही है, जो कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना की Golden Arrows स्क्वाड्रन की कहानी बताती है। इसके अलावा 13 अगस्त को Prime Video पर ‘The Traitors- Season 2’ आएगी। वहीं, 17 अगस्त को JioHotstar पर ‘Lanterns’ (डब्ड वर्जन) रिलीज होगी और 29 अगस्त को ‘Michael’ (डब्ड) आएगी। Netflix पर अगस्त में ‘Outer Banks’ का 5वां और अंतिम सीजन, ‘My Brilliant Career’ की मिनी-सीरीज, हॉरर फिल्म ‘The Last House’, क्राइम थ्रिलर ‘The Whisper Man’ और ‘Party Girl’ जैसी पुरानी पसंदीदा फिल्में भी शामिल हैं। ये OTT रिलीज दर्शकों को एक्शन, थ्रिलर, ड्रामा और हॉरर जैसे विविध अनुभव देंगे।