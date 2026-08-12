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क्या है Spider-Man की 500 करोड़ कमाई का राज? जानें चौंकाने वाले फैक्ट्स!

Spider-Man Collection: Spider-Man: Brand New Day ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर नया रिकॉर्ड बनाया। जानें Tom Holland की फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे Marvel ब्रांड, स्टार पावर और मल्टी-लैंग्वेज रिलीज की क्या भूमिका रही।
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भारत

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MI Zahir

Aug 12, 2026

Spider Man Brand New Day and the Rupees 500 Crore Club News

बॉक्स ऑफिस पर Spider-Man का तूफान: ₹500 करोड़ की रिकॉर्ड कमाई से बदला हॉलीवुड का ट्रेंड। ( फोटो: AI)

Spider-Man: Brand New Day ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ क्लब में जगह बना ली है। यह उपलब्धि सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि भारत में हॉलीवुड फिल्मों की बढ़ती पकड़ का संकेत है। आइए जानते हैं कि फिल्म ने यह मुकाम कैसे हासिल किया, इसकी कमाई के पीछे क्या वजहें रहीं और इसका इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ सकता है।

स्पाइडर-मैन की 500 करोड़ कमाई: क्या है पूरा सच?

Spider-Man: Brand New Day ने भारत में अब तक करीब ₹504 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर ली है। यह पहली हॉलीवुड फिल्म बन गई है, जिसने इस आंकड़े को पार किया है। यह आंकड़ा Sony Pictures India ने सोमवार को आधिकारिक तौर पर साझा किया। इससे पहले Avatar: The Way of Water ने ₹477.50 करोड़ और Avengers: Endgame ने ₹445 करोड़ की कमाई की थी। दोनों फिल्में भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्मों में शामिल थीं। अब Spider-Man: Brand New Day ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है।

कलेक्शन की राह: शुरुआत से रिकॉर्ड तक

फिल्म ने भारत में 30 जुलाई को रिलीज होते ही शानदार शुरुआत की। पहले दिन इसकी नेट कमाई ₹60.60 करोड़ रही। यह किसी हॉलीवुड फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग है। पहले सप्ताह में फिल्म ने कुल ₹334.75 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। दूसरे सप्ताह में भी इसकी रफ्तार बनी रही। दूसरे वीकेंड में फिल्म ने ₹80.70 करोड़ की नेट कमाई की। इसके साथ कुल नेट कलेक्शन ₹415.45 करोड़ हो गया।
इसके बाद फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन करीब ₹496.86 करोड़ तक पहुंच गया। दूसरे शनिवार को नेट कमाई ₹31 करोड़ और दूसरे रविवार को ₹34.70 करोड़ रही।

Pinkvilla के अनुसार, 11 दिनों में फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन ₹494.25 करोड़ पहुंच चुका था। 12वें दिन फिल्म ने 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया।

क्यों बना यह रिकॉर्ड-ब्रेकिंग ट्रेंड?

फिल्म की सफलता में Tom Holland और Zendaya की स्टार पावर की अहम भूमिका रही। Spider-Man के रूप में Tom Holland की लोकप्रियता पहले से ही भारतीय दर्शकों के बीच मजबूत है। वहीं, Marvel ब्रांड की बड़ी फैन फॉलोइंग ने भी फिल्म को फायदा पहुंचाया।

फिल्म की कहानी, एक्शन और विजुअल इफेक्ट्स ने दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचा। बड़े पर्दे पर सुपरहीरो फिल्मों को देखने का उत्साह भी इसकी कमाई बढ़ाने में मददगार रहा।

फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ समेत कई भाषाओं में रिलीज किया गया। इससे इसकी पहुंच देश के अलग-अलग हिस्सों तक बढ़ी और कमाई को भी फायदा मिला।

सबसे अहम बात यह है कि भारत में हॉलीवुड फिल्मों के लिए 500 करोड़ का आंकड़ा अब नया बेंचमार्क बन गया है। इससे पहले केवल कुछ चुनिंदा फिल्में ही ₹400 करोड़ के पार पहुंच पाई थीं।

इंडस्ट्री पर इसका क्या असर होगा?

यह रिकॉर्ड भारत को हॉलीवुड के लिए एक और मजबूत बाजार के तौर पर स्थापित करता है। आने वाले समय में हॉलीवुड स्टूडियो भारतीय दर्शकों को ध्यान में रखते हुए बड़े बजट की फिल्मों और मल्टी-लैंग्वेज रिलीज पर ज्यादा भरोसा कर सकते हैं।

इसका असर फिल्मों के प्रमोशन और डबिंग रणनीति पर भी देखने को मिल सकता है। भारत में बड़े स्तर पर प्रचार, स्थानीय भाषाओं में रिलीज और बेहतर लोकलाइजेशन पर स्टूडियो ज्यादा निवेश कर सकते हैं।

भारतीय निर्माताओं के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण संकेत है। दर्शक अब कंटेंट के मामले में भाषा और देश की सीमाओं से आगे जाकर फिल्में देख रहे हैं। ऐसे में को-प्रोडक्शन, डबिंग और डिजिटल रिलीज की रणनीतियां भी मजबूत हो सकती हैं।

आगे क्या देखने को मिल सकता है?

अब सवाल है कि क्या Spider-Man: Brand New Day ₹600 करोड़ क्लब में भी शामिल हो पाएगी? Pinkvilla ने अनुमान लगाया है कि Independence Day वीकेंड के दौरान फिल्म की कमाई और बढ़ सकती है।

फिल्म की आगे की कमाई इस बात पर निर्भर करेगी कि सिनेमाघरों में इसकी पकड़ कितनी मजबूत रहती है। साथ ही, आने वाली फिल्मों से मिलने वाली प्रतिस्पर्धा भी इसके कलेक्शन को प्रभावित कर सकती है।

अब यह देखना भी दिलचस्प होगा कि भविष्य में कोई दूसरी हॉलीवुड फिल्म भारत में Spider-Man: Brand New Day के इस रिकॉर्ड को तोड़ पाती है या नहीं।

500 करोड़ का आंकड़ा पार कर नया अध्याय शुरू

Spider-Man: Brand New Day ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ₹500 करोड़ का आंकड़ा पार कर नया अध्याय शुरू किया है। इसकी सफलता में Tom Holland और Zendaya की स्टार पावर, Marvel ब्रांड की लोकप्रियता, मल्टी-लैंग्वेज रिलीज और भारतीय दर्शकों का सुपरहीरो फिल्मों के प्रति बढ़ता उत्साह अहम रहा। यह उपलब्धि सिर्फ एक फिल्म की कमाई नहीं है। यह भारत में हॉलीवुड की बढ़ती पहुंच और बदलते बॉक्स ऑफिस ट्रेंड का संकेत भी है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में यह रिकॉर्ड कितना आगे जाता है और कौन सी फिल्म इसे चुनौती देती है।

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Entertainment

Updated on:

12 Aug 2026 10:05 pm

Published on:

12 Aug 2026 09:40 pm

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