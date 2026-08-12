क्या है Spider-Man की 500 करोड़ कमाई का राज? जानें चौंकाने वाले फैक्ट्स!

फिल्म ने भारत में 30 जुलाई को रिलीज होते ही शानदार शुरुआत की। पहले दिन इसकी नेट कमाई ₹60.60 करोड़ रही। यह किसी हॉलीवुड फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग है। पहले सप्ताह में फिल्म ने कुल ₹334.75 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। दूसरे सप्ताह में भी इसकी रफ्तार बनी रही। दूसरे वीकेंड में फिल्म ने ₹80.70 करोड़ की नेट कमाई की। इसके साथ कुल नेट कलेक्शन ₹415.45 करोड़ हो गया।

इसके बाद फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन करीब ₹496.86 करोड़ तक पहुंच गया। दूसरे शनिवार को नेट कमाई ₹31 करोड़ और दूसरे रविवार को ₹34.70 करोड़ रही।