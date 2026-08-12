बिना प्रॉपर्टी खरीदे रियल एस्टेट में निवेश करें, जानिए REITs का आसान तरीका

REITs एक प्रकार का निवेश ट्रस्ट होता है, जो कई निवेशकों से पैसा इकट्ठा कर आय देने वाली संपत्तियों जैसे ऑफिस, मॉल, लॉजिस्टिक्स पार्क आदि में निवेश करता है। इसकी संरचना म्यूचुअल फंड जैसी होती है, लेकिन इसमें अंतर्निहित संपत्ति रियल एस्टेट होती है।

भारत में SEBI (सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) ने REITs की रूपरेखा 2014 में जारी की थी, जिससे यह एक विनियमित और पारदर्शी निवेश विकल्प बन गया।