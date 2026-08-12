आधार और पासपोर्ट के नए नियम: क्या अब जेब पर पड़ेगा ज्यादा असर?

पासपोर्ट सेवा में भी 1 जुलाई 2026 से शुल्क में बदलाव हुआ है। अब 36 पेजों का सामान्य पासपोर्ट या उसका नवीनीकरण ₹2,500 में होगा, जबकि 60 पेजों का पासपोर्ट ₹3,500 में मिलेगा। तात्कालिक (Tatkal) पासपोर्ट की फीस ₹6,000 हो गई है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पेजों के पासपोर्ट के लिए ₹5,000 और 60 पेजों के लिए ₹6,000 देने होंगे।