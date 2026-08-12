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संपत्ति बांटने में झगड़े से बचें! जानें ये जरूरी दस्तावेज और टिप्स

Partition Deed : परिवार में संपत्ति का बंटवारा केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि रिश्तों का संतुलन है। सही दस्तावेजों और स्पष्ट समझौते के माध्यम से आप किसी भी संभावित पारिवारिक विवाद को आसानी से टाल सकते हैं।
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भारत

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MI Zahir

Aug 12, 2026

Property Diversion News

सही कानूनी जानकारी और आपसी सहमति से संपत्ति का बंटवारा बिना किसी पारिवारिक विवाद के आसानी से करें। ( फोटो: AI)

परिवार में संपत्ति का विभाजन अक्सर भावनात्मक और कानूनी दोनों प्रकार की चुनौतियां लेकर आता है। जब परिवार के सदस्य आपस में सहमत हों, तब भी दस्तावेजों की कमी या अस्पष्टता बाद में विवाद का कारण बन सकती है। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि विभाजन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं और उन्हें किस प्रकार सुरक्षित तरीके से तैयार किया जाए।

संपत्ति विभाजन में सबसे पहले संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण जरूरी

संपत्ति के स्वामित्व प्रमाण में शामिल हैं: बिक्री विलेख (Sale Deed), उपहार विलेख (Gift Deed), वसीयत (Will), और विरासत से प्राप्त संपत्ति के दस्तावेज। ये दस्तावेज स्पष्ट करते हैं कि संपत्ति किसके नाम पर है और किस माध्यम से प्राप्त हुई है।

राजस्व रिकॉर्ड—जैसे खसरा-खतौनी, जमाबंदी, गिरदावरी और अधिकार अभिलेख (Record of Rights)—भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये दस्तावेज भूमि की सीमा, उसका वर्गीकरण और वर्तमान मालिकाना हक दर्शाते हैं।

साथ ही, संपत्ति पर किसी भी प्रकार का बकाया या ऋण न होने की पुष्टि के लिए भारमुक्त प्रमाणपत्र (Encumbrance Certificate) तथा संपत्ति कर रसीदें (Property Tax Receipts) आवश्यक हैं।

विरासत (Inheritance) से प्राप्त संपत्ति के मामले में, मृतक का मृत्यु प्रमाणपत्र (Death Certificate) और कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र (Legal Heir Certificate) या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (Succession Certificate) अनिवार्य हैं। ये दस्तावेज प्रमाणित करते हैं कि संपत्ति कानूनी रूप से किसे प्राप्त होनी चाहिए।

पारिवारिक समझौता या विभाजन विलेख होना चाहिए

यदि परिवार में आपसी सहमति से विभाजन हो रहा है, तो पारिवारिक समझौता या विभाजन विलेख (Family Settlement Deed / Partition Deed) तैयार किया जाता है। यह दस्तावेज लिखित रूप में स्पष्ट करता है कि किसे कितना और कौन-सा हिस्सा मिलेगा। इसे पंजीकृत (Registered) कराना कानूनी रूप से अधिक सुरक्षित रहता है। यद्यपि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार, यदि यह समझौता केवल पूर्व में हुए मौखिक या अनौपचारिक लेन-देन/बंटवारे को दर्ज करता है और कोई नया अधिकार निर्मित नहीं करता, तो इसका पंजीकरण अनिवार्य नहीं है (फिर भी भविष्य के विवादों से बचने के लिए पंजीकृत विलेख ही सबसे उत्तम माना जाता है)।

-यदि विभाजन विलेख पंजीकृत है, तो वह तत्काल प्रभाव से लागू हो जाता है-चाहे आगे कोई अन्य प्रशासनिक प्रक्रिया लंबित ही क्यों न हो। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी सह-हिस्सेदार द्वारा अपना हिस्सा छोड़ने हेतु निष्पादित पंजीकृत त्याग विलेख (Relinquishment Deed) भी तुरंत प्रभावी होता है।

-विभाजन के उपरांत, संपत्ति के नामांतरण (Mutation) और राजस्व रिकॉर्ड में नाम परिवर्तन (Name Change) के लिए संबंधित सरकारी अभिलेखों में संशोधन हेतु आवेदन करना अत्यंत आवश्यक है। इससे भविष्य में मालिकाना हक संबंधी विवाद की संभावना समाप्त हो जाती है।

-यदि विभाजन अदालत के माध्यम से हो रहा है—अर्थात् पक्षकार आपस में सहमत नहीं हैं—तो अदालत में विभाजन याचिका (Partition Suit) दायर की जाती है। इसके लिए आवश्यक दस्तावेजों में शामिल हैं:

• शीर्षक दस्तावेज (Title Documents) जैसे बिक्री विलेख, उपहार विलेख, वसीयत, नामांतरण, खसरा-खतौनी

• परिवार वृक्ष (Family Tree) या वंशावली (Genealogy)

• मूल संपत्ति धारक का मृत्यु प्रमाणपत्र

• राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी, खसरा, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स)

• पूर्व का कोई विभाजन विलेख या पारिवारिक समझौता

• संपत्ति कर रसीदें, बिजली व पानी के बिल

• साइट प्लान या नक्शा, पहचान एवं पते के प्रमाण, वकालतनामा (Vakalatnama)

दस्तावेजों को एकत्रित करना: विभाजन प्रक्रिया और अदालत में आपका पक्ष मजबूत

श्रेणीआवश्यक दस्तावेज
स्वामित्व प्रमाणबिक्री विलेख, उपहार विलेख, वसीयत
राजस्व रिकॉर्डखसरा-खतौनी, जमाबंदी, गिरदावरी
ऋण / दावेएन्कम्ब्रेंस सर्टिफिकेट, कर रसीदें
उत्तराधिकारमृत्यु प्रमाणपत्र, कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र
समझौता दस्तावेजविभाजन विलेख, पारिवारिक समझौता
अदालत संबंधीयाचिका, साइट प्लान, वकालतनामा, अदालत शुल्क

याचिका का मूल्यांकन विवरण (Valuation Details) एवं अदालत शुल्क (Court Fee)

अक्सर लोग पहचान एवं पते के प्रमाण (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड) और संपत्ति का नक्शा या साइट प्लान संलग्न करना भूल जाते हैं, लेकिन ये भी अनिवार्य होते हैं—विशेषकर पंजीकरण और अदालती प्रक्रिया के लिए।

एक सामान्य भूल यह होती है कि लोग अधूरे या पुराने दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं—जैसे नामांतरण रिकॉर्ड अपडेट न होना या टैक्स रसीदें जमा न होना। इससे कानूनी प्रक्रिया में अकारण देरी या विवाद हो सकता है। इसलिए प्रारंभ में ही सभी दस्तावेजों की सूक्ष्म जांच कर उन्हें तैयार रखें।

अंत में, ध्यान रखें कि यह लेख सामान्य कानूनी जागरूकता हेतु है, व्यक्तिगत कानूनी सलाह नहीं। प्रत्येक स्थिति की अपनी विशिष्टता होती है—इसलिए किसी अनुभवी संपत्ति मामलों के अधिवक्ता (Property Lawyer) से सलाह लेना सदैव हितकर रहेगा।

जब सभी दस्तावेज पूर्ण हों, तो अगला कदम वकील से परामर्श कर विभाजन की रूपरेखा तय करना, आपसी समझौता पत्र तैयार करना या अदालत में याचिका दायर करना है। इससे न केवल कानूनी सुरक्षा मिलती है, बल्कि परिवार में स्पष्टता और परस्पर विश्वास भी बना रहता है।

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Updated on:

12 Aug 2026 10:12 pm

Published on:

12 Aug 2026 10:12 pm

Hindi News / Patrika+ / संपत्ति बांटने में झगड़े से बचें! जानें ये जरूरी दस्तावेज और टिप्स

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