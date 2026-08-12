संपत्ति बांटने में झगड़े से बचें! जानें ये जरूरी दस्तावेज और टिप्स

यदि परिवार में आपसी सहमति से विभाजन हो रहा है, तो पारिवारिक समझौता या विभाजन विलेख (Family Settlement Deed / Partition Deed) तैयार किया जाता है। यह दस्तावेज लिखित रूप में स्पष्ट करता है कि किसे कितना और कौन-सा हिस्सा मिलेगा। इसे पंजीकृत (Registered) कराना कानूनी रूप से अधिक सुरक्षित रहता है। यद्यपि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार, यदि यह समझौता केवल पूर्व में हुए मौखिक या अनौपचारिक लेन-देन/बंटवारे को दर्ज करता है और कोई नया अधिकार निर्मित नहीं करता, तो इसका पंजीकरण अनिवार्य नहीं है (फिर भी भविष्य के विवादों से बचने के लिए पंजीकृत विलेख ही सबसे उत्तम माना जाता है)।