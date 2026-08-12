क्या ‘iQOO Neo 11 Ultra’ आपके अगले स्मार्टफोन का सही चुनाव है? डालें फीचर्स पर नजर

Neo 11 Ultra में संभवतः Neo 11 की तकनीकी क्षमताओं को और आगे बढ़ाया जाएगा। Neo 11 में Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर, 7,500mAh बैटरी, 100W फास्ट चार्जिंग, 6.82‑इंच QHD+ AMOLED डिस्प्ले, 50MP + 8MP कैमरा और Android 16 आधारित OriginOS 6 शामिल थे। Ultra वेरिएंट में बेहतर कैमरा, अधिक RAM/स्टोरेज विकल्प, उन्नत कूलिंग या डिजाइन जैसी विशेषताएं हो सकती हैं। यदि भारत में लॉन्च होता है, तो यह प्रदर्शन‑प्रेमी यूजर्स और गेमर्स के लिए एक आकर्षक विकल्प हो सकता है।