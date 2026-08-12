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गैजेट्स में एंटरटेनमेंट का नया चेहरा: boAt का नया Google TV प्रोजेक्टर लॉन्च

क्या आप अपने घर को एक सिनेमाघर में बदलने का सपना देखते हैं? अब boAt के नए प्रोजेक्टर्स के साथ आपकी दीवारें अब बड़े पर्दे की तरह जीवंत हो जाएंगी। क्या खास है इन स्मार्ट गैजेट्स में, आइए जानते हैं।
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भारत

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Vinay Shakya

Aug 12, 2026

CineHead E1 या M1 projector

सांकेतिक इमेज (सोर्स- Chatgpt)

नए गैजेट्स की दुनिया में, जब स्क्रीन का आकार और स्मार्ट फीचर्स मायने रखते हैं, तब boAt का नया Google TV प्रोजेक्टर आपके घर को एक मिनी थिएटर में बदलने की क्षमता रखता है। यह लेख आपको इस नए प्रोडक्ट की खासियतों, कीमत और आपके लिए इसके मायने, सब कुछ स्पष्ट और सहज भाषा में बताएगा।

boAt के दो स्मार्ट प्रोजेक्टर लॉन्च

boAt ने भारत में अपने होम एंटरटेनमेंट रेंज में पहला कदम रखते हुए CineHead सीरीज के दो स्मार्ट प्रोजेक्टर CineHead E1 और CineHead M1 लॉन्च किए हैं। दोनों मॉडलों में Android आधारित स्मार्ट यूजर इंटरफेस है, जो OTT ऐप्स, वायरलेस स्क्रीन मिररिंग, Wi-Fi और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स के साथ आते हैं।

CineHead E1 बजट-फ्रेंडली विकल्प है, जिसकी कीमत लगभग ₹7,499 है। इसमें नेटिव 720p रेजॉल्यूशन है (जो 1080p कंटेंट प्लेबैक कर सकता है), 150 ANSI ल्यूमेन ब्राइटनेस और 3W स्पीकर दिया गया है। वहीं, CineHead M1 थोड़ा प्रीमियम मॉडल है। इसकी कीमत लगभग ₹10,999 है और यह नेटिव फुल HD (1080p) रेजॉल्यूशन, 200 ANSI ल्यूमेन ब्राइटनेस और 6W (ड्यूल 3W) स्पीकर के साथ आता है।

दोनों मॉडलों में प्रोजेक्शन साइज 150 इंच तक का है, जिससे आप अपने कमरे की दीवार को बड़ी स्क्रीन में बदल सकते हैं। CineHead M1 में ऑटो-फोकस और ऑटो कीस्टोन करेक्शन जैसे स्मार्ट सेटअप फीचर्स हैं, जबकि E1 में मैन्युअल या इलेक्ट्रॉनिक करेक्शन हो सकता है। दोनों में HDMI, USB, AUX पोर्ट्स, Wi-Fi और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी गई है।

स्मार्ट प्रोजेक्टर के फीचर

स्मार्ट प्रोजेक्टर के फीचर काफी शानदार हैं। boAt के दोनों स्मार्ट प्रोजेक्टर्स में OTT ऐप्स का रोमांच मिलेगा। दोनों मॉडलों में Netflix, Prime Video, YouTube, JioCinema, SonyLIV और Zee5 जैसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म पहले से इंस्टॉल मिलते हैं। इसके अलावा, वायरलेस स्क्रीन मिररिंग भी उपलब्ध है, जिससे आप अपने फोन, टैबलेट या लैपटॉप का कंटेंट बड़ी स्क्रीन पर आसानी से देख सकते हैं।

सारणी में तुलना

फीचर / मॉडलCineHead E1CineHead M1
कीमत (भारत)लगभग ₹7,499लगभग ₹10,999
रेजॉल्यूशन720p (1080p प्लेबैक)फुल HD 1080p
ब्राइटनेस150 ANSI ल्यूमेन200 ANSI ल्यूमेन
स्पीकर आउटपुट3W6W (ड्यूल 3W)
Android वर्जनAndroid 13Android 12
ऑटो-फोकस/कीस्टोननहीं (मैन्युअल/इलेक्ट्रॉनिक)हां (ऑटो)
अधिकतम स्क्रीन साइज150 इंच150 इंच
उपलब्धताAmazon India, 1 साल वारंटीAmazon India, 1 साल वारंटी

रोमांच होगा दुगना

यदि आप कम बजट में बड़ी स्क्रीन का आनंद लेना चाहते हैं, तो E1 उपयुक्त है; लेकिन यदि आप बेहतर पिक्चर और साउंड चाहते हैं, तो M1 अधिक उपयुक्त रहेगा। इन प्रोजेक्टरों का आपके लिए क्या महत्व हो सकता है? सबसे पहले, यह आपके कमरे को आसानी से एक मनोरंजन जोन में बदल सकता है। चाहे आप फिल्में देखना चाहें, OTT सीरीज, लाइव स्पोर्ट्स या गेमिंग। छोटे कमरे, हॉस्टल रूम या किराए के घरों में यह एक पोर्टेबल और किफायती विकल्प है। इसके अलावा, Android आधारित स्मार्ट इंटरफेस होने से आपको अलग से स्ट्रीमिंग डिवाइस की आवश्यकता नहीं होती।

ध्यान रखने योग्य बातें

प्रोजेक्टर्स में ANSI ल्यूमेन की संख्या कम है। यानी दिन के उजाले में या अच्छी रोशनी वाले कमरे में पिक्चर फीकी लग सकती है। बेहतर अनुभव के लिए अंधेरे या कम रोशनी वाले कमरे में उपयोग करना उचित रहेगा। इसके साथ ही स्पीकर बेसिक हैं। यदि आप साउंड को लेकर अधिक संवेदनशील हैं, तो बाहरी स्पीकर जोड़ना बेहतर होगा। यह प्रोजेक्टर आपके लिए एक स्मार्ट, किफायती और पोर्टेबल एंटरटेनमेंट विकल्प है। यदि आप बड़ी स्क्रीन का आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन टीवी खरीदने का खर्च या जगह नहीं है, तो CineHead E1 या M1 आपके लिए सही शुरुआत हो सकते हैं।

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Updated on:

12 Aug 2026 10:02 pm

Published on:

12 Aug 2026 10:02 pm

Hindi News / Patrika+ / गैजेट्स में एंटरटेनमेंट का नया चेहरा: boAt का नया Google TV प्रोजेक्टर लॉन्च

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