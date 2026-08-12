गैजेट्स में एंटरटेनमेंट का नया चेहरा: boAt का नया Google TV प्रोजेक्टर लॉन्च

प्रोजेक्टर्स में ANSI ल्यूमेन की संख्या कम है। यानी दिन के उजाले में या अच्छी रोशनी वाले कमरे में पिक्चर फीकी लग सकती है। बेहतर अनुभव के लिए अंधेरे या कम रोशनी वाले कमरे में उपयोग करना उचित रहेगा। इसके साथ ही स्पीकर बेसिक हैं। यदि आप साउंड को लेकर अधिक संवेदनशील हैं, तो बाहरी स्पीकर जोड़ना बेहतर होगा। यह प्रोजेक्टर आपके लिए एक स्मार्ट, किफायती और पोर्टेबल एंटरटेनमेंट विकल्प है। यदि आप बड़ी स्क्रीन का आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन टीवी खरीदने का खर्च या जगह नहीं है, तो CineHead E1 या M1 आपके लिए सही शुरुआत हो सकते हैं।