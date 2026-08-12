मेडिकल रीइंबर्समेंट पर टैक्स के नए नियम: जानें क्या है सही प्रक्रिया

नए टैक्स नियमों के तहत अब मेडिकल रीइंबर्समेंट की प्रक्रिया में बदलाव हुआ है। पहले कर्मचारियों को मेडिकल खर्च के बिल दिखाकर टैक्स-फ्री रीइंबर्समेंट मिलता था, लेकिन अब यह सुविधा सीमित हो गई है। इसके बजाय, कुछ विशेष परिस्थितियों में ही छूट मिलती है और यह पूरी तरह नए टैक्स ढांचे पर निर्भर करता है। मेडिकल रीइंबर्समेंट अब सामान्यतः टैक्स योग्य परिक्विजिट माना जाता है। इसका मतलब है कि यह आपकी सैलरी का हिस्सा बनकर टैक्स में शामिल हो जाता है। हालांकि, कुछ विशेष मामलों में यह टैक्स-फ्री हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपका इलाज किसी ऐसे अस्पताल में हुआ है, जो नियोक्ता द्वारा संचालित है या सरकारी/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाया जाता है या वह अस्पताल आयकर विभाग के प्रधान आयुक्त द्वारा अनुमोदित है और नियम 3A में वर्णित शर्तें पूरी करता है, तो यह टैक्स-फ्री माना जा सकता है।