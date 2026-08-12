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PPF, SCSS या SSY आपके लिए कौन सी योजना सही है? यहां मिलेगी पूरी जानकारी

क्या आप जानते हैं कि आपकी बचत योजनाएं न सिर्फ पैसे बढ़ा सकती हैं, बल्कि आपके भविष्य को भी सुरक्षित बना सकती हैं? PPF, SCSS और SSY जैसी योजनाओं में आप बचत के साथ टैक्स में छूट भी पा सकते हैं। इन सभी योजनाओं में आपके लिए कौन सा विकल्प रही है?
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भारत

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Vinay Shakya

Aug 12, 2026

PPF, SCSS and SSY schemes

सांकेतिक इमेज (सोर्स- Chatgpt)

स्मार्ट निवेश की राह पर कदम रखते हुए, जब आप टैक्स बचत, सुरक्षित रिटायरमेंट या बेटी के भविष्य की योजना बना रहे हों, तो PPF, SCSS और SSY जैसी सरकारी बचत योजनाएं आपके लिए भरोसेमंद विकल्प बनकर सामने आती हैं। जुलाई से सितंबर 2026 तिमाही के लिए इन योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह स्थिरता आपके निवेश निर्णयों को आसान बनाती हैं।

PPF, SCSS और SSY की ब्याज दरें

PPF (Public Provident Fund): इस योजना पर ब्याज दर 7.10% प्रति वर्ष है, जो सालाना चक्रवृद्धि के आधार पर जुड़ती है।

SCSS (Senior Citizens Savings Scheme): इस योजना पर ब्याज दर 8.20% प्रति वर्ष है। इस योजना में ब्याज तिमाही (Quarterly) आधार पर मिलता है।

SSY (Sukanya Samriddhi Yojana): सुकन्या समृद्धि योजना पर भी ब्याज दर 8.20% प्रति वर्ष है। इस योजना में ब्याज सालाना चक्रवृद्धि के आधार पर जुड़ता है।

योजनाओं का उद्देश्य और लाभ

  • PPF लंबी अवधि की बचत और रिटायरमेंट फंड तैयार करने के लिए उपयुक्त है। इसमें 15 वर्ष की अवधि होती है, जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है, और यह टैक्स-फ्री रिटर्न देता है।
  • SCSS विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। यह नियमित आय की सुविधा देता है, 5 वर्ष की अवधि के साथ, जिसे 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। निवेश पर (Section 80C के तहत) टैक्स में छूट भी मिलती है।
  • SSY का उद्देश्य बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करना है। इसका खाता 10 वर्ष से कम उम्र की बच्ची के नाम पर खुलता है और 21 वर्ष की अवधि तक चलता है। इसमे उच्च शिक्षा के लिए आंशिक निकासी की सुविधा भी मिलती है।

योजनाओं के बीच तुलना (तिमाही जुलाई–सितंबर 2026 के लिए)

योजनाब्याज दर (वार्षिक)चक्रवृद्धि / भुगतान आवृत्तिमुख्य उद्देश्य
PPF7.10%सालाना चक्रवृद्धिलंबी अवधि बचत, रिटायरमेंट के लिए
SCSS8.20%तिमाही भुगतानवरिष्ठ नागरिकों को नियमित आय के लिए
SSY8.20%सालाना चक्रवृद्धिबेटी की शिक्षा व भविष्य की बचत के लिए

कौन सी योजना आपके लिए सही?

  • यदि आप रिटायरमेंट के लिए लंबी अवधि में सुरक्षित फंड बनाना चाहते हैं और टैक्स-फ्री रिटर्न चाहते हैं, तो PPF एक भरोसेमंद विकल्प है।
  • यदि आप 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक हैं और नियमित आय चाहते हैं, तो SCSS बेहतर विकल्प है। इसमें उच्च ब्याज दर और टैक्स में छूट दोनों हैं।
  • यदि आप बेटी की शिक्षा या शादी जैसी भविष्य की योजनाओं के लिए बचत करना चाहते हैं, तो SSY आपके लिए उपयुक्त है। यह उच्च ब्याज दर के साथ लंबी अवधि की योजना है।

ध्यान रखने योग्य बातें

  • योजनाओं में निवेश करने से पहले यह समझना जरूरी है कि आपकी प्राथमिकता क्या है- लंबी अवधि की वृद्धि, नियमित आय या बेटी की सुरक्षा।
  • PPF में लॉक-इन अवधि लंबी होती है, जबकि SCSS में समय से पहले निकासी पर कटौती होती है।
  • SSY में भी निकासी की सीमाएं होती हैं और यह केवल बेटी के नाम पर ही खुलता है।
  • इसके अलावा, टैक्स लाभ केवल पुराने टैक्स नियम (Old Tax Regime) के तहत उपलब्ध हैं; नए टैक्स नियम में ये लाभ नहीं मिलते।

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Updated on:

12 Aug 2026 08:40 pm

Published on:

12 Aug 2026 08:40 pm

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