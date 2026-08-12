PPF, SCSS या SSY आपके लिए कौन सी योजना सही है? यहां मिलेगी पूरी जानकारी

स्मार्ट निवेश की राह पर कदम रखते हुए, जब आप टैक्स बचत, सुरक्षित रिटायरमेंट या बेटी के भविष्य की योजना बना रहे हों, तो PPF, SCSS और SSY जैसी सरकारी बचत योजनाएं आपके लिए भरोसेमंद विकल्प बनकर सामने आती हैं। जुलाई से सितंबर 2026 तिमाही के लिए इन योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह स्थिरता आपके निवेश निर्णयों को आसान बनाती हैं।