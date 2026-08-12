PPF, SCSS या SSY आपके लिए कौन सी योजना सही है? यहां मिलेगी पूरी जानकारी

सांकेतिक इमेज (सोर्स- Chatgpt)
स्मार्ट निवेश की राह पर कदम रखते हुए, जब आप टैक्स बचत, सुरक्षित रिटायरमेंट या बेटी के भविष्य की योजना बना रहे हों, तो PPF, SCSS और SSY जैसी सरकारी बचत योजनाएं आपके लिए भरोसेमंद विकल्प बनकर सामने आती हैं। जुलाई से सितंबर 2026 तिमाही के लिए इन योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह स्थिरता आपके निवेश निर्णयों को आसान बनाती हैं।
PPF (Public Provident Fund): इस योजना पर ब्याज दर 7.10% प्रति वर्ष है, जो सालाना चक्रवृद्धि के आधार पर जुड़ती है।
SCSS (Senior Citizens Savings Scheme): इस योजना पर ब्याज दर 8.20% प्रति वर्ष है। इस योजना में ब्याज तिमाही (Quarterly) आधार पर मिलता है।
SSY (Sukanya Samriddhi Yojana): सुकन्या समृद्धि योजना पर भी ब्याज दर 8.20% प्रति वर्ष है। इस योजना में ब्याज सालाना चक्रवृद्धि के आधार पर जुड़ता है।
|योजना
|ब्याज दर (वार्षिक)
|चक्रवृद्धि / भुगतान आवृत्ति
|मुख्य उद्देश्य
|PPF
|7.10%
|सालाना चक्रवृद्धि
|लंबी अवधि बचत, रिटायरमेंट के लिए
|SCSS
|8.20%
|तिमाही भुगतान
|वरिष्ठ नागरिकों को नियमित आय के लिए
|SSY
|8.20%
|सालाना चक्रवृद्धि
|बेटी की शिक्षा व भविष्य की बचत के लिए
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