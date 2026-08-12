डिग्री बनाम स्किल्स: क्या पारंपरिक उच्च शिक्षा का मॉडल पुराना हो चुका है?

इंडस्ट्री से सीधा जुड़ाव बनाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना भी अहम है। इस योजना के तहत कम आय वाले परिवारों के 21 से 24 वर्ष के युवाओं को देश की शीर्ष 500 कंपनियों में 12 महीने की सशुल्क इंटर्नशिप का मौका मिलता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह योजना अब तक देश के 730 जिलों में चल रही है। इसके जरिए टाटा, रिलायंस, महिंद्रा, इंफोसिस, अडानी ग्रुप, मारुति सुज़ुकी, विप्रो, ICICI और सैमसंग जैसी 500 से ज़्यादा कंपनियां इससे जुड़ चुकी हैं। पायलट चरण में अब तक 1.27 लाख इंटर्नशिप अवसर पोस्ट किए जा चुके हैं और सरकार का लक्ष्य पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का अनुभव देना है।