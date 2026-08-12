शेयर बाजार में निवेश से पहले जान लें ये 5 जरूरी बातें, पैसा रहेगा सुरक्षित

निवेश शुरू करने से पहले आपके पास रोजमर्रा के खर्चों और आकस्मिक स्थितियों (जैसे मेडिकल इमरजेंसी) के लिए एक आपातकालीन निधि होनी चाहिए। यह निधि आपके कम से कम 3–6 महीनों के खर्चों को कवर कर सके, ताकि बाजार में उतार-चढ़ाव के दौरान आपको पैसों की तंगी न हो। साथ ही, यदि आपके ऊपर उच्च ब्याज वाला कर्ज है, तो उसे पहले निपटाना बेहतर होता है। इससे निवेश का जोखिम कम होता है।