गौरमेट स्ट्रीट फूड का बढ़ता क्रेज: क्यों बदल रहा है भारत का खानपान?

आज के बदलते खाने के दौर में, जब स्वाद और अनुभव दोनों की चाह बढ़ रही है, तब "गौरमेट स्ट्रीट फूड" यानी स्ट्रीट फूड का प्रीमियम रूप समय की मांग बनता जा रहा है। गौरमेट यानी अलग तरीके से बनाया गया स्वादिष्ट फूड, लोगों को काफी पसंद आ रहा है। आइए इस चलन (ट्रेंड) को समझें, इसके पीछे की वजहें जानें और देखें कि यह आपके खाने के अनुभव को कैसे बदल सकता है।