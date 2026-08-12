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गौरमेट स्ट्रीट फूड का बढ़ता क्रेज: क्यों बदल रहा है भारत का खानपान?

यदि आपको लगता है कि स्ट्रीट फूड सिर्फ सस्ते स्नैक्स हैं, तो आप गलत हो सकते हैं। खानपान के बदलते ट्रेंड के साथ अब ये आपके स्वाद के साथ-साथ आपकी आंखों को भी लुभाने लगे हैं। आइए जानते हैं, कैसे गौरमेट स्ट्रीट फूड ने खाने के अनुभव को नया मोड़ दिया है।
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भारत

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Adarsh Thakur

Aug 12, 2026

Gourmet Street Food

क्यों बदल रहा है स्ट्रीट फूड का ट्रेंड? (फोटोः एआई)

आज के बदलते खाने के दौर में, जब स्वाद और अनुभव दोनों की चाह बढ़ रही है, तब "गौरमेट स्ट्रीट फूड" यानी स्ट्रीट फूड का प्रीमियम रूप समय की मांग बनता जा रहा है। गौरमेट यानी अलग तरीके से बनाया गया स्वादिष्ट फूड, लोगों को काफी पसंद आ रहा है। आइए इस चलन (ट्रेंड) को समझें, इसके पीछे की वजहें जानें और देखें कि यह आपके खाने के अनुभव को कैसे बदल सकता है।

शहरी खाने का नया चेहरा

शहरों में अब स्वाद के साथ सफाई और प्रस्तुति भी मायने रखती है। पारंपरिक स्ट्रीट फूड जैसे पानी पुरी, वड़ा पाव, चाट आदि अब सिर्फ सस्ते स्नैक्स नहीं रहे। इन्हें अब कैफे, फूड ट्रक्स, प्रीमियम रेस्टोरेंट और क्लाउड किचन में नए अंदाज में पेश किया जा रहा है, बेहतर सामग्री, साफ-सुथरा माहौल और आकर्षक प्रस्तुति के साथ।

युवा उपभोक्ताओं की बदलती पसंद

मिलेनियल्स और Gen Z खाने में स्वाद के साथ दृश्यता (Instagram-worthy), सफाई, और नवाचार चाहते हैं। यही वजह है कि अब पनी पुरी में एवोकाडो भरकर, वड़ा पाव को बटर ब्रायोश में, या ममोज को स्मोक्ड चिली सॉस के साथ परोसा जा रहा है। यह "सस्ती लग्जरी" का अनुभव है, जाना-पहचाना स्वाद, लेकिन थोड़ा खास और थोड़ा महंगा।

हाइजीन का भरोसा

परंपरागत स्ट्रीट फूड में अक्सर स्वच्छता को लेकर संदेह होता था, लेकिन अब कई ब्रांड खुले किचन, फिल्टर किए पानी, डिजिटल पेमेंट, ब्रांडेड पैकेजिंग और मानकीकृत रेसिपी के साथ भरोसा जगा रहे हैं। इससे यह फूड सुरक्षित और भरोसेमंद भी बन गया है।

डिजिटल और सोशल मीडिया का असर

सोशल मीडिया ने खाने की दुनिया बदल दी है। अब लोग स्वाद के साथ-साथ तस्वीर और वीडियो शेयर करने के लिए भी खाना चुनते हैं। फूड ट्रेंड्स जैसे फ्लेमिंग चाट, चीज-लोडेड ममोज, ट्रफल पनी पुरी वायरल हो जाते हैं। साथ ही, क्लाउड किचन और ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म ने इस ट्रेंड को शहरों से बाहर तक पहुंचाया है।

शहरी खाने का बदलता भूगोल

शहरों में खाने के हब बन रहे हैं , जैसे दिल्ली का कॉनॉट प्लेस, बेंगलुरु का इंदिरानगर, हैदराबाद का जुबली हिल्स और पुणे का कोरेगांव पार्क। ये अब खाने-पीने के गंतव्य बन गए हैं। यह बदलाव बताता है कि खाने का अनुभव जगह और माहौल से भी जुड़ा है।

बाजार का आकार और भविष्य

गौरमेट स्ट्रीट फूड का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2025 में गोरमेट फूड मार्केट का आकार 5.4 अरब डॉलर था, और 2034 तक यह 24.5 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, यानी 17.78% की सालाना वृद्धि दर। वैश्विक स्तर पर भी यह बाजार 2023 में 85 अरब डॉलर था और 2030 तक 115 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, यानी 4.5% CAGR।

क्या यह समय की मांग है?

बिल्कुल। बदलते शहरी जीवन, बढ़ती आय, सोशल मीडिया की ताकत, और खाने के अनुभव की चाह, ये सभी मिलकर गौरमेट स्ट्रीट फूड को समय की मांग बना रहे हैं। यह खाना एक अनुभव है, जो स्वाद, सफाई और प्रस्तुति को एक साथ लाता है।

क्या यह सबके लिए है?

यह ट्रेंड खासकर शहरों के युवा, परिवार और NRI पाठकों के लिए आकर्षक है, जो पारंपरिक स्वाद के साथ कुछ नया और सुरक्षित चाहते हैं। यह पारंपरिक स्ट्रीट फूड के सादगी और भावनात्मक जुड़ाव को भी नहीं भूलता। अगर यह नवाचार और असली स्वाद के बीच संतुलन बना रहे, तो यह ट्रेंड लंबे समय तक टिक सकता है।

गौरमेट स्ट्रीट फूड का सामाजिक प्रभाव

गौरमेट स्ट्रीट फूड का चलन न केवल उपभोक्ताओं के लिए बल्कि विक्रेताओं के लिए भी फायदेमंद साबित हो रहा है। इससे स्थानीय विक्रेताओं को अपने व्यवसाय को बढ़ाने और नए ग्राहकों तक पहुंचने का अवसर मिल रहा है। इसके अलावा, यह रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रहा है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल रहा है।

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Updated on:

12 Aug 2026 07:38 pm

Published on:

12 Aug 2026 07:38 pm

Hindi News / Patrika+ / गौरमेट स्ट्रीट फूड का बढ़ता क्रेज: क्यों बदल रहा है भारत का खानपान?

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