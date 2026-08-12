कैश कांड मामला: संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज यशवंत वर्मा, जांच टीम ने माना दोषी, जानें पूरी घटना

कमेटी ने जांच से जुड़े सभी दस्तावेज, साक्ष्य और सामग्री कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई के लिए सौंप दी है। बुधवार को मानसून सत्र के 18वें दिन दोनों सदनों में हंगामे के बीच यह रिपोर्ट पेश हुई। जस्टिस वर्मा ने पद से हटाए जाने की आशंका के चलते इस साल अप्रैल में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन राष्ट्रपति की ओर से अब तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। ऐसे में अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि रिपोर्ट के आधार पर संसद में आगे संवैधानिक और विधायी प्रक्रिया यानी महाभियोग प्रस्ताव किस दिशा में बढ़ती है।